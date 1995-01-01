Широков: «У «Зенита» есть шансы на победу в матче с «Бетисом». Потеря Фекира и Каналеса может повлиять на результат»

Бывший футболист -да,а педофил-то настоящий? Что он делает здесь?
Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков считает, что клуб из Петербурга может победить «Бетис» в первом стыковом матче за право выхода в 1/8 финала Лиги Европы.
— Понятно, что у «Бетиса» разгар чемпионата Испании, но это не самый важный фактор, на который надо обращать внимание. У «Зенита» все равно есть шансы на победу.
— Скажется ли отсутствие Ловрена?
— Для любого тренера потеря игрока — это всегда плохо, но в футболе так бывает, и придется использовать тех футболистов, которые способны заменить хорвата.
— У «Бетиса» не сыграют два лидера: Фекир и Каналес. «Зенит» может воспользоваться этим шансом и попытаться выиграть?
— Когда соперник теряет ключевых игроков, это может повлиять на результат, но футбол — это прежде всего командная игра, и сегодня все решится на футбольном поле.
- «Зенит» примет «Бетис» сегодня, 17 февраля, в 20:45 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
- Ответный матч пройдет через неделю в Испании.
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