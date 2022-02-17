Геркус: «Зенит» опытнее и амбициознее «Бетиса». Успех в Лиге Европы нужнее нашему клубу»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус оценил шансы «Зенита» на проход «Бетиса» в стыковых матчах Лиги Европы.

«Шансы у «Зенита» с «Бетисом» есть. Это футбол. Испанцы — не очень опытная команда в Европе. Они прекрасно выглядят в Ла Лиге, но это не значит, что они перенесут успех там в Лигу Европы.

В еврокубковом плане «Зенит» опытнее и амбициознее. Успех в Лиге Европы петербургскому клубу сейчас нужнее, чем «Бетису». Мне кажется, что испанцы на этом турнире не так сфокусированы», — сказал Геркус.

«Зенит» примет «Бетис» сегодня, 17 февраля, в 20:45 мск.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ответный матч пройдет через неделю в Испании.

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