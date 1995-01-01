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    Геркус: «Зенит» опытнее и амбициознее «Бетиса». Успех в Лиге Европы нужнее нашему клубу»

    Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус оценил шансы «Зенита» на проход «Бетиса» в стыковых матчах Лиги Европы.

    «Шансы у «Зенита» с «Бетисом» есть. Это футбол. Испанцы — не очень опытная команда в Европе. Они прекрасно выглядят в Ла Лиге, но это не значит, что они перенесут успех там в Лигу Европы.

    В еврокубковом плане «Зенит» опытнее и амбициознее. Успех в Лиге Европы петербургскому клубу сейчас нужнее, чем «Бетису». Мне кажется, что испанцы на этом турнире не так сфокусированы», — сказал Геркус.

    • «Зенит» примет «Бетис» сегодня, 17 февраля, в 20:45 мск.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
    • Ответный матч пройдет через неделю в Испании.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +6024

      Semenycch 55 минут назад

      Успех в Лиге Европы нужнее нашему клубу? Вот и добивайся этого с Локо!

      0
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      Рейтинг: +4062

      ySS 59 минут назад

      Опыт и амбиции - вещи эфемерные, а вот отсутствие главных ударных сил - реально.
      Посмотрим,что такое Бетис без лучших в атаке. Небольшой шанс милеровцев пройти в следующий раунд, но он есть

      0
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      Рейтинг: +3616

      raritet 1 час назад

      Как и раньше, в прежние годы, команды находятся в диаметрально противоположных состояниях: одна не сыграла пока ни одного официального матча , а другая, уже в тонусе, играет их и давно по два матча в неделю. И еще одна деталь- не известно как покажут себя новички, если их сегодня Богданыч выставит на игру.

      0
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      Рейтинг: +12211

      Fusballer 1 час назад

      Амбиции в контракте не пропишешь.

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