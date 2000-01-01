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    Хачатурянц – о Fan ID: «Попросил клубы передать фанатам, чтобы они не бойкотировали матчи»

    Президент РПЛ Ашот Хачатурянц высказался о фанатских бойкотах из-за введения Fan ID.

    «Попросил представителей клубов донести до фанатов смысл всего нашего разговора, чтобы они не бойкотировали матчи РПЛ после возобновления сезона.

    Откликнутся фанаты или нет – не знаю, но такое пожелание я передал. Идти или нет – решение каждого человека, но бойкот не вызывает у меня никаких других чувств, кроме сожаления, потому что футбол может лишиться очень важной составляющей.

    Мне кажется, от этого теряют все: и болельщики, и игроки, а само зрелище становится менее привлекательным», – сказал Хачатурянц.

    • Ранее о бойкоте матчей с Fan ID объявили фанаты «Спартака», «Зенита», «Ростова», «Крыльев Советов», «Рубина», «Уфы», «Динамо», ЦСКА и других команд.
    • Система будет подобна действовавшей на ЧМ-2018.
    • Ее введение одобрила Госдума.

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    Источник: сайт РПЛ

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