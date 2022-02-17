Хачатурянц – о Fan ID: «Попросил клубы передать фанатам, чтобы они не бойкотировали матчи»

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц высказался о фанатских бойкотах из-за введения Fan ID.

«Попросил представителей клубов донести до фанатов смысл всего нашего разговора, чтобы они не бойкотировали матчи РПЛ после возобновления сезона.

Откликнутся фанаты или нет – не знаю, но такое пожелание я передал. Идти или нет – решение каждого человека, но бойкот не вызывает у меня никаких других чувств, кроме сожаления, потому что футбол может лишиться очень важной составляющей.

Мне кажется, от этого теряют все: и болельщики, и игроки, а само зрелище становится менее привлекательным», – сказал Хачатурянц.