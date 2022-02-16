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    Семак: «Еще не решил, что сыграет в воротах с «Бетисом». За Одоевского – полноценная подготовка, за Кержакова – опыт»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что еще не решил, кто займет место в воротах команды в первом стыковом матче Лиги Европы с «Бетисом».

    — Вы уже решили, кто сыграет завтра в воротах?

    — Еще нет, у нас до матча еще тренировка и целый день. Одоевский хорошо провел сборы. Кержаков к концу вторых сборов набрал неплохую форму.

    За Одоевского говорит полноценная подготовка. За Кержакова — опыт. Есть свои плюсы, минусы и риски. Но уже хорошо то, что у нас есть такая конкуренция. На сегодня выход каждого из вратарей в стартовом составе в равной степени вероятен.

    • Первый матч «Зенит»«Бетис» пройдет 17 февраля в Санкт-Петербурге.
    • Ответная игра – 24 февраля в Севилье.

    Семак: «Думаю, новички «Зенита» дебютируют в матче с «Бетисом»

    Семак – о матче с «Бетисом»: «Это хорошая возможность показать себя»

    Кузяев: «Можно сказать, что «Зениту» не повезло со жребием в Лиге Европы»

    Источник: сайт «Зенита»

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    Сегодня, 13:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +4594

      Блямба 5 минут назад

      Бирюков пусть встаёт.
      Однова живём.

      0
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      Рейтинг: +28093

      silver29 10 минут назад

      Нет у зинок нормального воротчика, не парься Серега ставь любого, какая разница кто будет доставать апельсины из сетки.

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