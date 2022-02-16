Семак: «Еще не решил, что сыграет в воротах с «Бетисом». За Одоевского – полноценная подготовка, за Кержакова – опыт»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что еще не решил, кто займет место в воротах команды в первом стыковом матче Лиги Европы с «Бетисом».

— Вы уже решили, кто сыграет завтра в воротах?

— Еще нет, у нас до матча еще тренировка и целый день. Одоевский хорошо провел сборы. Кержаков к концу вторых сборов набрал неплохую форму.

За Одоевского говорит полноценная подготовка. За Кержакова — опыт. Есть свои плюсы, минусы и риски. Но уже хорошо то, что у нас есть такая конкуренция. На сегодня выход каждого из вратарей в стартовом составе в равной степени вероятен.