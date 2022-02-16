Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Семак: «Еще не решил, что сыграет в воротах с «Бетисом». За Одоевского – полноценная подготовка, за Кержакова – опыт»

Семак: «Еще не решил, что сыграет в воротах с «Бетисом». За Одоевского – полноценная подготовка, за Кержакова – опыт»

16 февраля 2022, 13:59
11

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что еще не решил, кто займет место в воротах команды в первом стыковом матче Лиги Европы с «Бетисом».

— Вы уже решили, кто сыграет завтра в воротах?

— Еще нет, у нас до матча еще тренировка и целый день. Одоевский хорошо провел сборы. Кержаков к концу вторых сборов набрал неплохую форму.

За Одоевского говорит полноценная подготовка. За Кержакова — опыт. Есть свои плюсы, минусы и риски. Но уже хорошо то, что у нас есть такая конкуренция. На сегодня выход каждого из вратарей в стартовом составе в равной степени вероятен.

  • Первый матч «Зенит»«Бетис» пройдет 17 февраля в Санкт-Петербурге.
  • Ответная игра – 24 февраля в Севилье.

Еще по теме:
Глеб: «Зенит» понравился в матче с «Бетисом». У них есть шансы все исправить» 1
Радимов – о матче «Зенит» – «Бетис»: «Хоакин должен со мной и Быстровым в студии «Матч ТВ» сидеть, а он голевые отдает» 6
Медведев: «Зенит» показал, что в состоянии на равных бороться с «Бетисом» 6
Источник: сайт «Зенита»
Лига Европы Зенит Кержаков Михаил Одоевский Даниил Семак Сергей
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Блямба
1645011125
Бирюков пусть встаёт. Однова живём.
Ответить
Nerlinger
1645014123
ЧТО ... статую или чурбак поставь посреди ворот. Хуже не будет
Ответить
Бухбух
1645016428
У Семака вратари стали неодушевленными.
Ответить
Ziklop
1645016853
Ставь Одоевского Богданович , не бойся.
Ответить
Hektor 84
1645028055
Какой там у него опыт? Сколько игр он провел в еврокубках? Лучше ставь молодого парня.
Ответить
paracetamol
1645075231
Мишку ставь, не прогадаешь! Пацан еще ни разу в еврокубках не играл, рано ему.
Ответить
JTherry
1645082708
Сельдереич: «Еще не решил, ЧТО сыграет в воротах...") ...конь в пальто сыграет неодушевленный...) с "опытом" легче вынимать...
Ответить
Toomans
1645111578
Одоевский интересный парень. Вполне возможно, что если ему дадут возможность себя показать, то есть шанс, что в России станет на одного хорошего кипера больше. С равной вероятностью можно считать, что это может быть ошибкой вследствие неопытности игрока. С Кержом та же история. Выбор трудный. Нужно решать вратарьский вопрос. Он давно назрел. Лично я за то, чтобы дать молодому пацану шанс. Вдруг выстрелит)
Ответить
serglider
1645122591
Кержа надо менять, три банки уже пропустил! Чувствуется опыт...
Ответить
Главные новости
Тренер «Барселоны» высказался о разгроме «Райо Вальекано»
09:48
Клубы РПЛ хотят заставить платить 10 миллионов за тренера-иностранца
09:19
1
Игрок сборной России забил первый гол в сезоне за молодежку «Манчестер Юнайтед»
08:59
Агенты Бертаччини и Хелиньо прокомментировали информацию об интересе ЦСКА
08:47
«Зенит» определил два условия для продажи Энрике
08:30
3
Самедов – о «Зените»: «Спартак» их вынес без шансов, там довольно нервозная атмосфера»
08:15
1
Месси ушел из сборной Аргентины, 145-миллионный трансфер «Ливерпуля», в «Локо» согласовали покупку двух игроков и другие новости
02:00
Глушаков одним словом отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины
01:31
Гонду близок к уходу из ЦСКА
01:13
14
Ямаль побил рекорды Холанда и Мбаппе
01:00
Все новости
Все новости
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги Европы
28 августа
1
Определились все участники общего этапа Лиги Европы-2026/27
27 августа
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
14 клубов дебютируют в еврокубках в сезоне-2026/27
9 июня
Стали известны 45 участников Лиги Европы-2026/27, среди них «Ювентус» и «Милан»
2 июня
Футболист сборной России выиграл еврокубок в третьем сезоне подряд
31 мая
2
Определились участники Суперкубка УЕФА
30 мая
2
Определились все клубы, напрямую попавшие в общий этап Лиги Европы
28 мая
«Милан» и «Ювентус» не попали в ЛЧ и вошли в число 12 клубов с прямыми путевками в ЛЕ
25 мая
1
Реакция Мостового на победу «Астон Виллы» Эмери в Лиге Европы
21 мая
1
ФотоСимволическая сборная сезона Лиги Европы
21 мая
Назван лучший игрок сезона в Лиге Европы
21 мая
Только два футболиста выиграли Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций
21 мая
4
Тренер «Фрайбурга» объяснил поражение в финале Лиги Европы
21 мая
1
Эмоции Эмери после победы в Лиге Европы
21 мая
11
Санчо стал автором уникального достижения
21 мая
Эмери – 4-й тренер в истории с 5 победами в еврокубках
21 мая
4
Лига Европы. «Астон Вилла» в финале разгромила «Фрайбург», Эмери в 5-й раз выиграл турнир
20 мая
13
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 20 мая 2026
19 мая
Известны 5 участников общего этапа ЛЕ, «Монако» Головина сохранил шанс на Лигу конференций
18 мая
Стал известен вещатель Лиги чемпионов в России до 2035 года
13 мая
9
Определились 19-й участник общего этапа Лиги чемпионов и 2 участника основной стадии ЛЕ
13 мая
Назначены судьи на все финалы еврокубков
12 мая
1
Реакция Эмери на шестой в карьере выход в финал Лиги Европы
8 мая
Определились финалисты Лиги Европы
8 мая
1
Лига Европы. «Астон Вилла» Эмери вышла в финал, разгромив «Ноттингем Форест»; «Фрайбург» взял реванш у «Браги»
7 мая
5
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Брага»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Астон Вилла» – «Ноттингем Форест»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+