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Кокорин может остаться в «Фиорентине» до лета

14 февраля 2022, 11:28
11

«Фиорентина» еще не приняла окончательное решение по поводу будущего форварда Александра Кокорина.

Клуб по-прежнему пытается продать 30-летнего футболиста, однако шансов на это остается немного, учитывая что трансферное окно в России закрывается через восемь дней.

Также есть вариант с расторжением контракта, однако «Фиорентина» может и отложить вопрос россиянина до лета.

  • Нападающий в последний раз выходил на поле 10 января.
  • В этом сезоне Кокорин поучаствовал в 6 матчах.

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Источник: Fiorentina News
Италия. Серия А Фиорентина Кокорин Александр
Комментарии (11)
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Plyash
1644829099
Пора фиалкам согласиться,что они полные идиоты,выплатить неустойку и отпустить русского прохиндея на волю.Ему ваших денежек - честно,между прочим заработанных,согласно контракта, надолго хватит.
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MaxRnD
1644829269
Развалим итальянский футбол досрочно ! ))
Ответить
derrik2000
1644829363
Давай, Кокошка, бери от них всё, что можешь и сиди там не рыпайся. А если одному скучно, то замолви перед ними за меня словечко - пусть на срок до твоего ухода и со мной контракт подпишут: вдвоём бегать по девкам-барам на Итальянщине веселее! )))
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Roma56
1644830096
Саня красава! По-гроссмейстерски всех переиграл без особых усилий и лишних действий)
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_Marqella_
1644833416
Не трогайте Кокошку у него и так физическое недомогание...
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portero
1644837174
Кому это нужно, еще и за деньги....
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NewLife
1644838569
Фиококорентина)
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Demgel
1644840347
Уже не смешно.Надо гнать в шею,без интервью и новостей,как собаку.Может заставят Сашку одуматься и начать играть в Футбол."Золотой Унитаз" бл....Алессандро(((
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ab15488
1644853556
Ответочка макаронникам за Маркизио, тоже годик поболел за бешеное бабло и потом благородно свалил
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Hektor 84
1644918154
Кокоша мафиози
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