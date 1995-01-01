Кокорин может остаться в «Фиорентине» до лета

Когда коту делать неХ, он яйца лижет.
Когда Бомбардиру писать нечего , он Кокорина вспоминает.
Саня клад , для такой журналистики.
«Фиорентина» еще не приняла окончательное решение по поводу будущего форварда Александра Кокорина.
Клуб по-прежнему пытается продать 30-летнего футболиста, однако шансов на это остается немного, учитывая что трансферное окно в России закрывается через восемь дней.
Также есть вариант с расторжением контракта, однако «Фиорентина» может и отложить вопрос россиянина до лета.
- Нападающий в последний раз выходил на поле 10 января.
- В этом сезоне Кокорин поучаствовал в 6 матчах.
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