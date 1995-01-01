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    Кокорин может остаться в «Фиорентине» до лета

    «Фиорентина» еще не приняла окончательное решение по поводу будущего форварда Александра Кокорина.

    Клуб по-прежнему пытается продать 30-летнего футболиста, однако шансов на это остается немного, учитывая что трансферное окно в России закрывается через восемь дней.

    Также есть вариант с расторжением контракта, однако «Фиорентина» может и отложить вопрос россиянина до лета.

    • Нападающий в последний раз выходил на поле 10 января.
    • В этом сезоне Кокорин поучаствовал в 6 матчах.

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    Источник: Fiorentina News

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    Сегодня, 11:28
    Комментарии13
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      Рейтинг: +9513

      Alekxei Z. 49 минут назад

      Когда коту делать неХ, он яйца лижет.
      Когда Бомбардиру писать нечего , он Кокорина вспоминает.
      Саня клад , для такой журналистики.

      2
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      Рейтинг: +780

      Roma56 52 минуты назад

      Саня красава! По-гроссмейстерски всех переиграл без особых усилий и лишних действий)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +18716

      derrik2000 1 час назад

      Давай, Кокошка, бери от них всё, что можешь и сиди там не рыпайся.
      А если одному скучно, то замолви перед ними за меня словечко - пусть на срок до твоего ухода и со мной контракт подпишут: вдвоём бегать по девкам-барам на Итальянщине веселее!
      )))

      2
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      Рейтинг: +48796

      MaxRnD 1 час назад

      Развалим итальянский футбол досрочно ! ))

      1
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      Рейтинг: +10952

      playsh 1 час назад

      Пора фиалкам согласиться,что они полные идиоты,выплатить неустойку и отпустить русского прохиндея на волю.Ему ваших денежек - честно,между прочим заработанных,согласно контракта, надолго хватит.

      1
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      Рейтинг: +747

      Каменный стояк 1 час назад

      Глупые итальяшки вляпались в огромную кучу говна))) Интересно посмотреть на следующих идиотов, которые подпишут с Кокошкой многомиллионный контракт)))

      3
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      Рейтинг: +712

      Дубина > Каменный стояк 1 час назад

      Рискну предположить,что это будет наш мешок под "ником" зенит.

      4
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      Рейтинг: +747

      Каменный стояк > Дубина 1 час назад

      100%))))) В первых рядах будут бороться за таланта))))

      2
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      Рейтинг: +13798

      Cleaner > Каменный стояк 1 час назад

      Интересно посмотреть на следующих идиотов, которые захотят иметь дело со Спартаком, который за большие деньги втюхивает негодный товар...)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +747

      Каменный стояк > Cleaner 1 час назад

      Да про Спартак тут стебаться никому не интересно)))) То ли дело - ссаный Газовик)))

      4
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      Рейтинг: +13798

      Cleaner 1 час назад

      Кокорин честно отработает в Фиорентине ВЕСЬ свой КОНТРАКТ и уйдет из клуба с чистой совестью!...)))

      0
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      Рейтинг: +712

      Дубина > Cleaner 1 час назад

      И памятник поставят как Мостовому в Испании!

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      Рейтинг: +712

      Дубина 1 час назад

      Не нужно спешить все нормально у Саньки,а вот летом в зенит продать за дежурную тридцаточку))))

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