Кокорин может остаться в «Фиорентине» до лета

«Фиорентина» еще не приняла окончательное решение по поводу будущего форварда Александра Кокорина.
Клуб по-прежнему пытается продать 30-летнего футболиста, однако шансов на это остается немного, учитывая что трансферное окно в России закрывается через восемь дней.
Также есть вариант с расторжением контракта, однако «Фиорентина» может и отложить вопрос россиянина до лета.
- Нападающий в последний раз выходил на поле 10 января.
- В этом сезоне Кокорин поучаствовал в 6 матчах.
Источник: Fiorentina News