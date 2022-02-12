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    Санчо – после ничьей с «Саутгемптоном»: «Нужно оставаться позитивными, борьба продолжается»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо прокомментировал исход матча 25-го тура АПЛ против «Саутгемптона» (1:1). Он забил гол.

    «Выхолощенный ради получения одного очка, давайте продолжать давить, мы должны оставаться позитивными, борьба не окончена», – написал Санчо.

    • Во всех 3 последних играх «Манчестер Юнайтед» вел в счете, но в итоге упускал победу.
    • Команда идет в АПЛ 5-й.
    • Следующий соперник – «Брайтон» (15 февраля).

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    Источник: твиттер Джейдона Санчо

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