Санчо – после ничьей с «Саутгемптоном»: «Нужно оставаться позитивными, борьба продолжается»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо прокомментировал исход матча 25-го тура АПЛ против «Саутгемптона» (1:1). Он забил гол.
«Выхолощенный ради получения одного очка, давайте продолжать давить, мы должны оставаться позитивными, борьба не окончена», – написал Санчо.
- Во всех 3 последних играх «Манчестер Юнайтед» вел в счете, но в итоге упускал победу.
- Команда идет в АПЛ 5-й.
- Следующий соперник – «Брайтон» (15 февраля).
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Источник: твиттер Джейдона Санчо