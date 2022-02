Санчо – после ничьей с «Саутгемптоном»: «Нужно оставаться позитивными, борьба продолжается»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо прокомментировал исход матча 25-го тура АПЛ против «Саутгемптона» (1:1). Он забил гол.

«Выхолощенный ради получения одного очка, давайте продолжать давить, мы должны оставаться позитивными, борьба не окончена», – написал Санчо.

Gutted to only have taken a point let’s keep pushing we have to stay positive, the fight is not over. @ManUtd pic.twitter.com/13m6y3Rgji