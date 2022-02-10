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  • Чалов: «Швейцария прекрасна. Большое отличие от России – дороги»

Чалов: «Швейцария прекрасна. Большое отличие от России – дороги»

10 февраля 2022, 22:33
7

Нападающий «Базеля» Федор Чалов рассказал, чем Швейцария отличается от России.

– Какие первые впечатления от Швейцарии? В чем самое большое отличие от России?

– Швейцария прекрасна, именно такой я ее себе представлял. Здесь отличная инфраструктура для хорошей жизни.

Базель – очень красивый и удобный город, мне все нравится. Здесь очень открытые и приветливые люди. Это помогло мне быстро адаптироваться.

Большое отличие от России – дороги. В Швейцарии они отличные, я это сразу заметил.

  • Чалова взяли в аренду до конца сезона без права выкупа.
  • В первом матче за «Базель» он провел на поле 88 минут.

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Источник: Nau.ch
Швейцария. Суперлига Базель Чалов Федор
Комментарии (7)
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Hektor 84
1644523064
Та ты что Федя царь на прямых линиях регулярно рассказывает как в стране всё хорошо.
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Дядя Серёжа
1644543302
А в Швейцарии дороги почти каждый день посыпаются снегом, песком, солью, поливаются ядовитыми жижками, долбятся грейдерами и погрузчиками, таят днём и замерзают ночью разрывая асфальт... Как бывший дорожный мастер в Сибири спрашиваю.
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