Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    2 Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    3 Тест: топ-модель или футболистка?
    Тест: топ-модель или футболистка?

    Чалов: «Швейцария прекрасна. Большое отличие от России – дороги»

    Нападающий «Базеля» Федор Чалов рассказал, чем Швейцария отличается от России.

    – Какие первые впечатления от Швейцарии? В чем самое большое отличие от России?

    – Швейцария прекрасна, именно такой я ее себе представлял. Здесь отличная инфраструктура для хорошей жизни.

    Базель – очень красивый и удобный город, мне все нравится. Здесь очень открытые и приветливые люди. Это помогло мне быстро адаптироваться.

    Большое отличие от России – дороги. В Швейцарии они отличные, я это сразу заметил.

    • Чалова взяли в аренду до конца сезона без права выкупа.
    • В первом матче за «Базель» он провел на поле 88 минут.

    Чалов: «Если буду успешно выступать за «Базель», то смогу вернуться в сборную»

    «Базель» может купить Чалова, если ЦСКА захочет его продать

    Чалов – о дебюте за «Базель»: «Я всегда мечтал играть в Европе»

    Источник: Nau.ch

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:33
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +13736

      Cleaner 50 минут назад

      Главное отличие - это достойные ЗАРПЛАТЫ у простых граждан. Ну да Чалову этого не понять...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1062

      стоп кран 56 минут назад

      Большое отличие от России – дороги. В Швейцарии они отличные,=======А как с первой российской бедой ? )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14290

      Hektor 84 59 минут назад

      Та ты что Федя царь на прямых линиях регулярно рассказывает как в стране всё хорошо.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14290

      Hektor 84 > Hektor 84 40 минут назад

      Прокатить бы царя по границе Краснодарского края и Ростовской области по дороге между ст. Плоская и ст. Егорлыкская.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93934
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68738
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru