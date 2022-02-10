Чалов: «Швейцария прекрасна. Большое отличие от России – дороги»

Нападающий «Базеля» Федор Чалов рассказал, чем Швейцария отличается от России.

– Какие первые впечатления от Швейцарии? В чем самое большое отличие от России?

– Швейцария прекрасна, именно такой я ее себе представлял. Здесь отличная инфраструктура для хорошей жизни.

Базель – очень красивый и удобный город, мне все нравится. Здесь очень открытые и приветливые люди. Это помогло мне быстро адаптироваться.

Большое отличие от России – дороги. В Швейцарии они отличные, я это сразу заметил.