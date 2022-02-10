Чалов: «Швейцария прекрасна. Большое отличие от России – дороги»

Нападающий «Базеля» Федор Чалов рассказал, чем Швейцария отличается от России.
– Какие первые впечатления от Швейцарии? В чем самое большое отличие от России?
– Швейцария прекрасна, именно такой я ее себе представлял. Здесь отличная инфраструктура для хорошей жизни.
Базель – очень красивый и удобный город, мне все нравится. Здесь очень открытые и приветливые люди. Это помогло мне быстро адаптироваться.
Большое отличие от России – дороги. В Швейцарии они отличные, я это сразу заметил.
- Чалова взяли в аренду до конца сезона без права выкупа.
- В первом матче за «Базель» он провел на поле 88 минут.
Источник: Nau.ch