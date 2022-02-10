«Где-то рассмеялся Кокорин». Ургант – о 5-матчевой безголевой серии Роналду

Телеведущий Иван Ургант пошутил над нападающим «Фиорентины» Александром Кокориным, отреагировав на рекордную безголевую серию форварда «МЮ» Криштиану Роналду.
«Роналду – самый популярный в мире футболист и, наверное, человек – повторил свой антирекорд 2010 года: в пяти играх не может поразить ворота соперника.
Пять игр не может забить... Кокорин где-то рассмеялся: «Пять игр? Не пять сезонов, пять игр?» Сейчас непонятна причина такого спада Роналду», – сказал Ургант.
- 5 февраля Роналду исполнилось 37 лет.
- В этом сезоне АПЛ у Роналду 19 матчей, 8 голов, 3 ассиста.
- У него нет результативных действий в 5 матчах в 2021 году.
Источник: ютуб-канал «Вечерний Ургант»