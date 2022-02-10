«Где-то рассмеялся Кокорин». Ургант – о 5-матчевой безголевой серии Роналду

Телеведущий Иван Ургант пошутил над нападающим «Фиорентины» Александром Кокориным, отреагировав на рекордную безголевую серию форварда «МЮ» Криштиану Роналду.

«Роналду – самый популярный в мире футболист и, наверное, человек – повторил свой антирекорд 2010 года: в пяти играх не может поразить ворота соперника.

Пять игр не может забить... Кокорин где-то рассмеялся: «Пять игр? Не пять сезонов, пять игр?» Сейчас непонятна причина такого спада Роналду», – сказал Ургант.