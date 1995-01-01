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    «Где-то рассмеялся Кокорин». Ургант – о 5-матчевой безголевой серии Роналду

    Телеведущий Иван Ургант пошутил над нападающим «Фиорентины» Александром Кокориным, отреагировав на рекордную безголевую серию форварда «МЮ» Криштиану Роналду.

    «Роналду – самый популярный в мире футболист и, наверное, человек – повторил свой антирекорд 2010 года: в пяти играх не может поразить ворота соперника.

    Пять игр не может забить... Кокорин где-то рассмеялся: «Пять игр? Не пять сезонов, пять игр?» Сейчас непонятна причина такого спада Роналду», – сказал Ургант.

    • 5 февраля Роналду исполнилось 37 лет.
    • В этом сезоне АПЛ у Роналду 19 матчей, 8 голов, 3 ассиста.
    • У него нет результативных действий в 5 матчах в 2021 году.

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    Источник: ютуб-канал «Вечерний Ургант»

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    Сегодня, 15:48
    Комментарии2
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      Рейтинг: +4892

      AtticusFinch 6 минут назад

      Кокорин попал под Влаховича, как и Миранчук под Иличича -два супер топа в Италии да и в мире на своих позициях - реально не повезло....

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      Рейтинг: +3633

      Красногорск_Фан 37 минут назад

      Урганта по вечерам смотрит допоздна )) потом не собран на тренировках

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