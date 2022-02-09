Роналду: «Болельщики – это лучшее в футболе»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду прокомментировал фото с последнего матча против «Бернли» (1:1), где он приветствует ребенка. Он считает это важным.

«Дети есть и всегда будут лучшим, что может предложить мир, и мы должны защищать их любой ценой.

Болельщики есть и всегда будут лучшим в футболе, и мы должны уважать все, с чем они сталкиваются и что переносят ради своих клубов», – написал португалец.

Роналду вышел на замену на 68-й минуте.

5 февраля португальцу исполнилось 37 лет.

В этом сезоне АПЛ у Роналду 19 матчей, 8 голов, 3 ассиста.