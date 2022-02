Роналду: «Болельщики – это лучшее в футболе»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду прокомментировал фото с последнего матча против «Бернли» (1:1), где он приветствует ребенка. Он считает это важным.

«Дети есть и всегда будут лучшим, что может предложить мир, и мы должны защищать их любой ценой.

Болельщики есть и всегда будут лучшим в футболе, и мы должны уважать все, с чем они сталкиваются и что переносят ради своих клубов», – написал португалец.

Children are and will always be the best thing the world has to offer, and we must protect them at all costs. Supporters are and will always be the best in football, and we must respect everything they face and endure for their clubs. pic.twitter.com/DZ7wcseTHd