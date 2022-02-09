Фанаты «ПСЖ»: «Мы больше не признаем клуб и бьем тревогу»

Активные болельщики «ПСЖ» выступили с заявлением через несколько дней после вылета команды из Кубка Франции от «Ниццы». Они больше не признают клуб.

«Мы больше не поддерживаем предлагаемый клубом образ. Он собирает звезд словно избалованный ребенок, не думая о спортивных результатах. Кажется, в своих мечтаниях клуб начинает сезон только в феврале и игнорирует внутренние трофеи. Мы больше не признаем «ПСЖ».

Наше терпение лопнуло. Сегодня мы бьем тревогу. Игрокам и тренерам нужно отреагировать. Уважайте нас и наши цвета», – обратились ультрас.