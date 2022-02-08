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    Фанаты «ПСЖ»: «Мы больше не признаем клуб и бьем тревогу»

    Активные болельщики «ПСЖ» выступили с заявлением через несколько дней после вылета команды из Кубка Франции от «Ниццы». Они больше не признают клуб.

    «Мы больше не поддерживаем предлагаемый клубом образ. Он собирает звезд словно избалованный ребенок, не думая о спортивных результатах. Кажется, в своих мечтаниях клуб начинает сезон только в феврале и игнорирует внутренние трофеи. Мы больше не признаем «ПСЖ».

    Наше терпение лопнуло. Сегодня мы бьем тревогу. Игрокам и тренерам нужно отреагировать. Уважайте нас и наши цвета», – обратились ультрас.

    • «ПСЖ» с отрывом лидирует в Лиге 1.
    • В 1/8 финала Лиги чемпионов парижане сыграют с «Реалом».
    • У «ПСЖ» 2-й по стоимости состав в мире (909 миллионов евро).

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    Источник: Marca

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +5821

      Добрый Бобер 31 минуту назад

      Питерцы, ваша очередь.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +38817

      Project Бабангида 49 минут назад

      неблагодарные. а для кого Месси ходит по полю? ))

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12012

      Fusballer 1 час назад

      ПСЖ - франкенштейн. Такие команды не вызывают симпатии.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1503

      vmonomah17 > Fusballer 56 минут назад

      Как и зенит

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14611

      KLIM777 1 час назад

      неужели еще не все такие тупые. А клуб реально какой-то отстой без души и тела

      5
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      Рейтинг: +13699

      Cleaner 1 час назад

      Игроки ПСЖ уважают ТОЛЬКО бабло. На клуб им плевать...(

      2
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      Рейтинг: +373

      Suvorov51 > Cleaner 1 час назад

      Так у нас бомжатник тоже уважает только бабло. но псж может играть. а бомжатник только при полной помощи может сыграть ничейку с мальме

      4
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      Рейтинг: +13699

      Cleaner > Suvorov51 1 час назад

      ПСЖ проиграл в Кубке команде из второго дивизиона. Тот же Зенит, только ЛЯГУШАЧИЙ...)

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