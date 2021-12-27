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    РФС назвал даты и время начала матчей 1/8 финала Кубка России

    Стало известно точное расписание игр 1/8 финала Кубка России.

    1 марта (вторник)

    «Балтика» (Калининград) — «Чайка» (Песчанокопское) – 20:00 мск;

    «Динамо» (Москва) — «Нижний Новгород» (Нижний Новгород) – 20:00 мск;

    2 марта (среда)

    «Алания Владикавказ» — «Арсенал» (Тула) – 16:00 мск;

    «Сочи» — ЦСКА (Москва) – 18:00 мск;

    «Спартак» (Москва) — «Кубань» (Краснодар) – 20:00 мск;

    3 марта (четверг)

    «Локомотив» (Москва) — «Енисей» (Красноярск) – 18:15 мск;

    «Рубин» (Казань) — «Ротор» (Волгоград) – 19:00 мск;

    «Зенит» (Санкт-Петербург) — «КАМАЗ» (Набережные Челны) – 20:15 мск.

    Гончаренко – о 0:3 от «Кубани»: «Болезненный удар для «Краснодара». Но там были рикошеты, падения и неосновной состав»

    Семин – о поражении «Ростова» от «Чайки»: «Я не подошел к болельщикам после матча. Это моя большая ошибка»

    Слуцкий: «Система Кубка России несправедлива»

    Источник: сайт РФС

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