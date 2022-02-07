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РФС назвал даты и время начала матчей 1/8 финала Кубка России

7 февраля 2022, 19:28

Стало известно точное расписание игр 1/8 финала Кубка России.

1 марта (вторник)

«Балтика» (Калининград) — «Чайка» (Песчанокопское) – 20:00 мск;

«Динамо» (Москва) — «Нижний Новгород» (Нижний Новгород) – 20:00 мск;

2 марта (среда)

«Алания Владикавказ» — «Арсенал» (Тула) – 16:00 мск;

«Сочи» — ЦСКА (Москва) – 18:00 мск;

«Спартак» (Москва) — «Кубань» (Краснодар) – 20:00 мск;

3 марта (четверг)

«Локомотив» (Москва) — «Енисей» (Красноярск) – 18:15 мск;

«Рубин» (Казань) — «Ротор» (Волгоград) – 19:00 мск;

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «КАМАЗ» (Набережные Челны) – 20:15 мск.

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Источник: сайт РФС
Россия. Кубок
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