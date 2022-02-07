РФС назвал даты и время начала матчей 1/8 финала Кубка России

Стало известно точное расписание игр 1/8 финала Кубка России.
1 марта (вторник)
«Балтика» (Калининград) — «Чайка» (Песчанокопское) – 20:00 мск;
«Динамо» (Москва) — «Нижний Новгород» (Нижний Новгород) – 20:00 мск;
2 марта (среда)
«Алания Владикавказ» — «Арсенал» (Тула) – 16:00 мск;
«Сочи» — ЦСКА (Москва) – 18:00 мск;
«Спартак» (Москва) — «Кубань» (Краснодар) – 20:00 мск;
3 марта (четверг)
«Локомотив» (Москва) — «Енисей» (Красноярск) – 18:15 мск;
«Рубин» (Казань) — «Ротор» (Волгоград) – 19:00 мск;
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «КАМАЗ» (Набережные Челны) – 20:15 мск.
Источник: сайт РФС