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    «Зенит» поздравил российских фигуристов с олимпийским золотом

    Пресс-служба «Зенита» отреагировала на итоги командного турнира по фигурному катанию на зимней Олимпиаде в Пекине.

    • Сборная России стала победителем, опередив США.
    • В составе российской команды выступили Анастасия Мишина / Александр Галлямов, Виктория Синицина / Никита Кацалапов, Камила Валиева и Марк Кондратюк.

    «Мы от всей души поздравляем сборную России по фигурному катанию с золотыми медалями в командном турнире на Олимпийских играх.

    Отдельные поздравления – в адрес давнего болельщика «Зенита» Александра Галлямова», – говорится в публикации клуба.

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    Источник: твиттер «Зенита»

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