«Зенит» поздравил российских фигуристов с олимпийским золотом

Пресс-служба «Зенита» отреагировала на итоги командного турнира по фигурному катанию на зимней Олимпиаде в Пекине.

Сборная России стала победителем, опередив США.

В составе российской команды выступили Анастасия Мишина / Александр Галлямов, Виктория Синицина / Никита Кацалапов, Камила Валиева и Марк Кондратюк.

«Мы от всей души поздравляем сборную России по фигурному катанию с золотыми медалями в командном турнире на Олимпийских играх.

Отдельные поздравления – в адрес давнего болельщика «Зенита» Александра Галлямова», – говорится в публикации клуба.