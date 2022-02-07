«Зенит» поздравил российских фигуристов с олимпийским золотом

Пресс-служба «Зенита» отреагировала на итоги командного турнира по фигурному катанию на зимней Олимпиаде в Пекине.

Сборная России стала победителем, опередив США.

В составе российской команды выступили Анастасия Мишина / Александр Галлямов, Виктория Синицина / Никита Кацалапов, Камила Валиева и Марк Кондратюк.

«Мы от всей души поздравляем сборную России по фигурному катанию с золотыми медалями в командном турнире на Олимпийских играх.

Отдельные поздравления – в адрес давнего болельщика «Зенита» Александра Галлямова», – говорится в публикации клуба.

Мы от всей души поздравляем сборную России по фигурному катанию с золотыми медалями в командном турнире на Олимпийских играхОтдельные поздравления — в адрес давнего болельщика «Зенита» Александра Галлямова pic.twitter.com/evkmQj0nI1 — ФК «Зенит» (@zenit_spb) February 7, 2022

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