«Зенит» поздравил российских фигуристов с олимпийским золотом

Пресс-служба «Зенита» отреагировала на итоги командного турнира по фигурному катанию на зимней Олимпиаде в Пекине.
- Сборная России стала победителем, опередив США.
- В составе российской команды выступили Анастасия Мишина / Александр Галлямов, Виктория Синицина / Никита Кацалапов, Камила Валиева и Марк Кондратюк.
«Мы от всей души поздравляем сборную России по фигурному катанию с золотыми медалями в командном турнире на Олимпийских играх.
Отдельные поздравления – в адрес давнего болельщика «Зенита» Александра Галлямова», – говорится в публикации клуба.
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Источник: твиттер «Зенита»