Мбаппе – о «Реале»: «Не хочу вести переговоры с соперником своей команды. Решение еще не принято»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе отрицает, что у него уже есть договоренность с «Реалом».

«Я еще не принял решение по поводу своего будущего. Матчи с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов могут многое изменить.

Я не хочу вести переговоры с соперником своей команды, хотя юридически имею на это право.

Я сосредоточен на победе и выходе в следующую стадию турнира. А потом уже посмотрим», – сказал 23-летний француз.