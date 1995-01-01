Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    2 Тест: угадай футболиста по его дому
    Тест: угадай футболиста по его дому
    3 Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»

    Мбаппе – о «Реале»: «Не хочу вести переговоры с соперником своей команды. Решение еще не принято»

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе отрицает, что у него уже есть договоренность с «Реалом».

    «Я еще не принял решение по поводу своего будущего. Матчи с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов могут многое изменить.

    Я не хочу вести переговоры с соперником своей команды, хотя юридически имею на это право.

    Я сосредоточен на победе и выходе в следующую стадию турнира. А потом уже посмотрим», – сказал 23-летний француз.

    • В этом сезоне Мбаппе забил 19 голов и сделал 16 ассистов в 29 матчах.
    • Его контракт с парижанами истекает в июне.
    • «ПСЖ» и «Реал» сыграют 15 февраля и 9 марта.

    Экс-президент «Барсы»: «Дам вам эксклюзив: Мбаппе уже подписал контракт с «Реалом»

    Мбаппе перейдет в «Реал» летом. Он станет самым высокооплачиваемым игроком мира с зарплатой 50 миллионов в год (Bild)

    Мбаппе определится со своим будущим после 1/8 финала ЛЧ (GFFN)

    Источник: L’Equipe

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:25
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +13660

      житель СПб 2 часа назад

      Хитрюга! Ничего личного, только бизнес...

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93793
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68715
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru