Мбаппе – о «Реале»: «Не хочу вести переговоры с соперником своей команды. Решение еще не принято»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе отрицает, что у него уже есть договоренность с «Реалом».
«Я еще не принял решение по поводу своего будущего. Матчи с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов могут многое изменить.
Я не хочу вести переговоры с соперником своей команды, хотя юридически имею на это право.
Я сосредоточен на победе и выходе в следующую стадию турнира. А потом уже посмотрим», – сказал 23-летний француз.
- В этом сезоне Мбаппе забил 19 голов и сделал 16 ассистов в 29 матчах.
- Его контракт с парижанами истекает в июне.
- «ПСЖ» и «Реал» сыграют 15 февраля и 9 марта.
Источник: L’Equipe