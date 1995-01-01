Мбаппе – о «Реале»: «Не хочу вести переговоры с соперником своей команды. Решение еще не принято»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе отрицает, что у него уже есть договоренность с «Реалом».

«Я еще не принял решение по поводу своего будущего. Матчи с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов могут многое изменить.

Я не хочу вести переговоры с соперником своей команды, хотя юридически имею на это право.

Я сосредоточен на победе и выходе в следующую стадию турнира. А потом уже посмотрим», – сказал 23-летний француз.

В этом сезоне Мбаппе забил 19 голов и сделал 16 ассистов в 29 матчах.

Его контракт с парижанами истекает в июне.

«ПСЖ» и «Реал» сыграют 15 февраля и 9 марта.

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Мбаппе определится со своим будущим после 1/8 финала ЛЧ (GFFN)