Бундеслига. Дортмундская «Боруссия» пропустила дома 5 голов от «Байера»

В матче 21-го тура немецкой Бундеслиги леверкузенский «Байер» с крупным счетом переиграл дортмундскую «Боруссию» (5:2).

На 10-й минуте гости вышли вперед — защитник «Боруссии» Мануэль Аканджи отправил мяч в свои ворота. Спустя шесть минут автогол забил уже защитник «Байера» Жереми Фримпонг. На 20-й минуте Флориан Вирц забил второй гол леверкузенцев. Роберт Андрих и Жонатан Та довели счет до разгромного. В конце матча Мусса Диаби забил пятый мяч, а Штеффен Тиггес сократил преимущество гостей.

«Боруссия» с 43 очками занимает второе место в Бундеслиге. «Байер» (38) сократил отставание от дортмундцев до 5 очков. Из-за травм в матче не принимали участие Эрлинг Холанд, Сердар Азмун и Андрей Лунев.

Германия. Бундеслига. 21-й тур

Боруссия Д – Байер – 2:5 (1:3)

Голы: 0:1 — Аканджи (автогол), 10; 1:1 — Фримпонг (автогол), 16; 1:2 — Вирц, 20; 1:3 — Андрих, 28; 1:4 — Та, 53, 1:5 — Диаби, 87, 2:5 — Тиггес, 90+1.

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