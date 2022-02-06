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  • «Фиорентина» расторгнет контракт с Кокориным, если не продаст его до конца трансферного окна в России (La Nazione)

«Фиорентина» расторгнет контракт с Кокориным, если не продаст его до конца трансферного окна в России (La Nazione)

6 февраля 2022, 14:24
19

«Фиорентина» не оставила планы избавиться от российского форварда Александра Кокорина. Итальянцы рассчитывают продать игрока до конца трансферного окна в России (22 февраля).

Если нападающий не найдет себе клуб за это время, контракт с ним будет расторгнут с выплатой компенсации, пишет Fiorentina News со ссылкой на газету La Nazione.

  • Трансфер Кокорина в «Фиорентину» из «Спартака» состоялся в январе 2021 года.
  • «Фиорентина» заплатила за россиянина 4,5 миллиона евро.
  • Форвард не забил ни одного гола в 10 матчах.

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Источник: Fiorentina News
Италия. Серия А Россия. Премьер-лига Фиорентина Кокорин Александр
Комментарии (19)
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житель СПб
1644149282
То есть ему еще выплатят компенсацию? Ну и кто дурак в этой ситуации? Уж явно не Кокорин. Он вообще здесь смахивает на легендарного "Иванушку-дурачка", у которого все сбывается.
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порт
1644150532
Не хило так Химки усилятся в зимнее трансферное окно.
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nemolod
1644152089
Рассчитывают продать,а сами включают его в заявку? Больше похоже на очередную утку!
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Форвард 79
1644152167
Если не найдет клуб сейчас, то по всей видимости Фиорентина это крайний его клуб
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Demgel
1644153767
Если без шуток,то Саньку брать бабло и на понижение зп в Россию,иначе с него так и будут дальше угорать.Ведь был талант у чувака,что-то ведь хоть от него осталось!?
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JTherry
1644154060
"...контракт с ним будет расторгнут с выплатой компенсации" ...Коко именно этого и ждет, насильно мил не будешь...) свободным агентом пойдет в Химки или Сочи с кратным понижением ЗП...
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Вячеслав Правдорубов
1644159975
Раньше Валуйки никто не знал, теперь "Валуйский синдром", - это впаривание футбольного фуфла за большие деньги, знают даже в Европе!!!
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Hektor 84
1644162510
Пора заканчивать кокошник
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portero
1644164610
Кому это чудо нужно... Фиалки готовьте денюжку, Кока ждёт.
Ответить
Plyash
1644175850
В городки ножками от стульев ему играть осталась,да жопой сверкать,которая пожелтела от золотого унитаза.
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