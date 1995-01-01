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    «Фиорентина» расторгнет контракт с Кокориным, если не продаст его до конца трансферного окна в России (La Nazione)

    «Фиорентина» не оставила планы избавиться от российского форварда Александра Кокорина. Итальянцы рассчитывают продать игрока до конца трансферного окна в России (22 февраля).

    Если нападающий не найдет себе клуб за это время, контракт с ним будет расторгнут с выплатой компенсации, пишет Fiorentina News со ссылкой на газету La Nazione.

    • Трансфер Кокорина в «Фиорентину» из «Спартака» состоялся в январе 2021 года.
    • «Фиорентина» заплатила за россиянина 4,5 миллиона евро.
    • Форвард не забил ни одного гола в 10 матчах.

    Серия А. «Фиорентина» дома крупно уступила «Лацио», Кокорин остался в запасе

    Кокорин 25-й раз подряд начал матч Серии А на скамейке запасных

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    Источник: Fiorentina News

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    Сегодня, 14:24
    Комментарии2
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      Рейтинг: +11090

      Вомбат 8 минут назад

      Никаких "если". Ротенберг не дурак, чтобы его покупать.

      0
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      Рейтинг: +22559

      DOCTOR PENALTY 26 минут назад

      Значит скоро в Сочи, больше он нигде не нужен.

      0
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