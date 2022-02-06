«Фиорентина» расторгнет контракт с Кокориным, если не продаст его до конца трансферного окна в России (La Nazione)

«Фиорентина» не оставила планы избавиться от российского форварда Александра Кокорина. Итальянцы рассчитывают продать игрока до конца трансферного окна в России (22 февраля).

Если нападающий не найдет себе клуб за это время, контракт с ним будет расторгнут с выплатой компенсации, пишет Fiorentina News со ссылкой на газету La Nazione.