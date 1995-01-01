«Фиорентина» расторгнет контракт с Кокориным, если не продаст его до конца трансферного окна в России (La Nazione)

«Фиорентина» не оставила планы избавиться от российского форварда Александра Кокорина. Итальянцы рассчитывают продать игрока до конца трансферного окна в России (22 февраля).

Если нападающий не найдет себе клуб за это время, контракт с ним будет расторгнут с выплатой компенсации, пишет Fiorentina News со ссылкой на газету La Nazione.

Трансфер Кокорина в «Фиорентину» из «Спартака» состоялся в январе 2021 года.

«Фиорентина» заплатила за россиянина 4,5 миллиона евро.

Форвард не забил ни одного гола в 10 матчах.

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