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    Каррера: «Маурисио солгал, что я просил его помочь устроиться в «Джохор»

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отреагировал на слова экс-защитника московской команды Маурисио.

    Бразилец заявил, что итальянский специалист просил его помочь с трудоустройством в малайзийском «Джохоре».

    «Это неправда, я ни о чем подобном никогда никого не просил! Он солгал о том, что я просил его о помощи, но о том, что он не остался в «Спартаке», он сказал верно. Это было мое решение!» – сказал Каррера.

    • Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016-го по октябрь 2018-го года.
    • Маурисио выступал за клуб в сезоне-2016/17.

    Экс-защитник «Спартака» Маурисио: «Каррера просил, чтобы я помог ему устроиться тренером в «Джохор»

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    Источник: Eurostavka

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    Сегодня, 16:18
    Комментарии1
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      Рейтинг: +14117

      Hektor 84 2 часа назад

      Больше верю Каррере

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