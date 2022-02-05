Каррера: «Маурисио солгал, что я просил его помочь устроиться в «Джохор»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отреагировал на слова экс-защитника московской команды Маурисио.
Бразилец заявил, что итальянский специалист просил его помочь с трудоустройством в малайзийском «Джохоре».
«Это неправда, я ни о чем подобном никогда никого не просил! Он солгал о том, что я просил его о помощи, но о том, что он не остался в «Спартаке», он сказал верно. Это было мое решение!» – сказал Каррера.
- Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016-го по октябрь 2018-го года.
- Маурисио выступал за клуб в сезоне-2016/17.
Источник: Eurostavka