Каррера: «Маурисио солгал, что я просил его помочь устроиться в «Джохор»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отреагировал на слова экс-защитника московской команды Маурисио.

Бразилец заявил, что итальянский специалист просил его помочь с трудоустройством в малайзийском «Джохоре».

«Это неправда, я ни о чем подобном никогда никого не просил! Он солгал о том, что я просил его о помощи, но о том, что он не остался в «Спартаке», он сказал верно. Это было мое решение!» – сказал Каррера.

Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016-го по октябрь 2018-го года.

Маурисио выступал за клуб в сезоне-2016/17.

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