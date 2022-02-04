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  • Тухель: «Календарь должен быть менее плотным, чтобы игроки показывали качественный футбол»

Тухель: «Календарь должен быть менее плотным, чтобы игроки показывали качественный футбол»

4 февраля 2022, 21:58
3

Главный тренер «Челси» Томас Тухель пожаловался на календарь. Он считает, что игроки мало отдыхают.

«Зрители хотят видеть качественный футбол, качественно играющих футболистов, а для этого они должны быть отдохнувшими, здоровыми.

Для этого календарь должен быть менее плотным. В год у нас примерно 67 матчей. Это требует много сил», – сказал Тухель.

  • Немец тренирует «Челси» с прошлого января.
  • Он успел взять с командой Лигу чемпионов.
  • Следующий евросезон будет прерван на ЧМ-2022.

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Источник: ESPN
Англия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Челси Тухель Томас
Комментарии (3)
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Plyash
1644010942
Томас,приезжай к нам в РПЛ,здесь точно отдохнёшь,если играть не разучишься.
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zigbert
1644062668
Легко сказать но трудно сделать.
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Vitaga
1644190537
вот верное мнение - игроки не роботы и показывать качественную осмысленную игру могут не чаще 1 раза в неделю. а нам суют ЧМ через 2 года. куча кубков на фиг не нужных
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