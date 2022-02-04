Тухель: «Календарь должен быть менее плотным, чтобы игроки показывали качественный футбол»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель пожаловался на календарь. Он считает, что игроки мало отдыхают.
«Зрители хотят видеть качественный футбол, качественно играющих футболистов, а для этого они должны быть отдохнувшими, здоровыми.
Для этого календарь должен быть менее плотным. В год у нас примерно 67 матчей. Это требует много сил», – сказал Тухель.
- Немец тренирует «Челси» с прошлого января.
- Он успел взять с командой Лигу чемпионов.
- Следующий евросезон будет прерван на ЧМ-2022.
Источник: ESPN