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    Адамов: «В России понятно, кто номер один — Акинфеев. Любой может позавидовать его карьере»

    Вратарь «Сочи» Денис Адамов высказался о голкипере ЦСКА Игоре Акинфееве.

    — Тебе же серьезно нравился ЦСКА и персонально Акинфеев. С какого возраста?

    — Не то что был ярым болельщиком. Просто в то время не показывали футбол постоянно — только раз в неделю, по воскресеньям самые популярные игры: ЦСКА — «Зенит», ЦСКА — «Спартак» и другие. И я постоянно попадал на ЦСКА, а при этом сам в воротах играл. А у нас в стране понятно, кто номер один — Акинфеев.

    Это были поздние годы Газзаева. У меня футболка Жо, родители подарили. Больше никаких и не было.

    — Федотов предлагал повторить тебе путь Акинфеева. Для тебя Игорь — пример?

    — Человек столько лет играет. Всегда без замен, столько прошел, через огонь, воду и медные трубы. Любой футболист России может позавидовать его карьере. Сколько было трудностей, травм! А Игорь выходил из этого закаленный.

    У меня на данный момент цель играть, укрепиться в составе.

    • 35-летний Акинфеев всю карьеру провел в ЦСКА.
    • Он завершил карьеру в сборной после ЧМ-2018, на котором Россия дошла до 1/4 финала.
    • В текущем сезоне он пропустил 16 голов в 18 матчах.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 14:23
    Комментарии1
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      Рейтинг: +11930

      Fusballer 2 часа назад

      А как же Дзюба? Герой России, рекордсмен...

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