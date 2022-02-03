Адамов: «В России понятно, кто номер один — Акинфеев. Любой может позавидовать его карьере»

Вратарь «Сочи» Денис Адамов высказался о голкипере ЦСКА Игоре Акинфееве.

— Тебе же серьезно нравился ЦСКА и персонально Акинфеев. С какого возраста?

— Не то что был ярым болельщиком. Просто в то время не показывали футбол постоянно — только раз в неделю, по воскресеньям самые популярные игры: ЦСКА — «Зенит», ЦСКА — «Спартак» и другие. И я постоянно попадал на ЦСКА, а при этом сам в воротах играл. А у нас в стране понятно, кто номер один — Акинфеев.

Это были поздние годы Газзаева. У меня футболка Жо, родители подарили. Больше никаких и не было.

— Федотов предлагал повторить тебе путь Акинфеева. Для тебя Игорь — пример?

— Человек столько лет играет. Всегда без замен, столько прошел, через огонь, воду и медные трубы. Любой футболист России может позавидовать его карьере. Сколько было трудностей, травм! А Игорь выходил из этого закаленный.

У меня на данный момент цель играть, укрепиться в составе.

35-летний Акинфеев всю карьеру провел в ЦСКА.

Он завершил карьеру в сборной после ЧМ-2018, на котором Россия дошла до 1/4 финала.

В текущем сезоне он пропустил 16 голов в 18 матчах.

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