Вратарь «Арсенала» Федорущенко вызван в юношескую сборную России

16-летний голкипер системы «Арсенала» Алексей Рохас Федорущенко вызван в юношескую сборную России для игроков 2005 года рождения. Это его первый вызов.

Рохас Федорущенко уже тренируется на сборе команды в Хорватии.

Сборная 2005 г.р. проведет 3 товарищеских матча – с хорватами и боснийцами.

Федорущенко имеет право выступать за сборные России, Англии и Колумбии.

В ноябре 2021 года его привлекли к тренировкам с главной командой «Арсенала».

16-летний вратарь «Арсенала» Федорущенко хочет выступать за юношескую сборную России