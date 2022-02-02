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    Вратарь «Арсенала» Федорущенко вызван в юношескую сборную России

    16-летний голкипер системы «Арсенала» Алексей Рохас Федорущенко вызван в юношескую сборную России для игроков 2005 года рождения. Это его первый вызов.

    Рохас Федорущенко уже тренируется на сборе команды в Хорватии.

    • Сборная 2005 г.р. проведет 3 товарищеских матча – с хорватами и боснийцами.
    • Федорущенко имеет право выступать за сборные России, Англии и Колумбии.
    • В ноябре 2021 года его привлекли к тренировкам с главной командой «Арсенала».

    16-летний вратарь «Арсенала» Федорущенко хочет выступать за юношескую сборную России

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.02.2022 22:31
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