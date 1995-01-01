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    «Ньюкасл» потратил больше всех на зимние трансферы. «Зенит» – 9-й (Transfermarkt)

    Портал Transfermarkt представил рейтинг клубов по сумме затрат в зимнее трансферное окно.

    Больше всех зимой потратил «Ньюкасл», идущий на 18-м месте в АПЛ – 102,1 миллиона евро. В конце 2021 года клуб купили саудовские инвесторы.

    В топ-3 также вошли «Ювентус» (97,7 миллиона евро) и «Барселона» (55 миллионов).

    Чемпион России «Зенит» занял девятое место в рейтинге. Клуб из Петербурга потратил на зимние трансферы 27,15 миллиона евро.

    Полностью топ-10 рейтинга выглядит так:

    1. «Ньюкасл» – 102,1 миллиона евро.
    2. «Ювентус» – 97,7 миллиона.
    3. «Барселона» – 55 миллионов.
    4. «Ливерпуль» – 45 миллионов.
    5. «Эвертон» – 37,5 миллиона.
    6. «Астон Вилла» – 30 миллионов.
    7. «Тоттенхэм» – 29 миллионов.
    8. «Фиорентина» – 28 миллионов.
    9. «Зенит» – 27,15 миллиона.
    10. «Уотфорд» – 24,7 миллиона.

    Переход Влаховича в «Ювентус» – самый дорогой зимний трансфер. В топ-5 две покупки «Ньюкасла» (Transfermarkt)

    Источник: Transfermarkt

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    Сегодня, 12:21
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +5445

      GoldPlayFIFARus9 7 минут назад

      Так, Альберто взяли за 17. На кого ещё потратили 10 лямов?

      0
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      ...
      Рейтинг: +910

      shikari__ > GoldPlayFIFARus9 3 минуты назад

      По ТМ Альберто взяли за 20, Адамов - 5 и остальное Сергеев видимо.

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