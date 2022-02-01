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  • «Ньюкасл» потратил больше всех на зимние трансферы. «Зенит» – 9-й (Transfermarkt)

«Ньюкасл» потратил больше всех на зимние трансферы. «Зенит» – 9-й (Transfermarkt)

1 февраля 2022, 12:21
16

Портал Transfermarkt представил рейтинг клубов по сумме затрат в зимнее трансферное окно.

Больше всех зимой потратил «Ньюкасл», идущий на 18-м месте в АПЛ – 102,1 миллиона евро. В конце 2021 года клуб купили саудовские инвесторы.

В топ-3 также вошли «Ювентус» (97,7 миллиона евро) и «Барселона» (55 миллионов).

Чемпион России «Зенит» занял девятое место в рейтинге. Клуб из Петербурга потратил на зимние трансферы 27,15 миллиона евро.

Полностью топ-10 рейтинга выглядит так:

  1. «Ньюкасл» – 102,1 миллиона евро.
  2. «Ювентус» – 97,7 миллиона.
  3. «Барселона» – 55 миллионов.
  4. «Ливерпуль» – 45 миллионов.
  5. «Эвертон» – 37,5 миллиона.
  6. «Астон Вилла» – 30 миллионов.
  7. «Тоттенхэм» – 29 миллионов.
  8. «Фиорентина» – 28 миллионов.
  9. «Зенит» – 27,15 миллиона.
  10. «Уотфорд» – 24,7 миллиона.

Переход Влаховича в «Ювентус» – самый дорогой зимний трансфер. В топ-5 две покупки «Ньюкасла» (Transfermarkt)

Источник: Transfermarkt
Англия. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Ньюкасл Зенит
Комментарии (16)
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GoldPlayFIFARus9
1643707576
Так, Альберто взяли за 17. На кого ещё потратили 10 лямов?
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R_a_i_n
1643708659
Но Сережа сказал что из группы в ЛЧ не выходит ,так как денех мало.
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Romio-xxx
1643708791
Вот бы Спартак сауды купили!!!Жути бы навели тут)
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ivany4
1643714075
Тут кто-то приводил цифры, что Спартак и сбг потратили на трансферы одинаково. Ну что сказать, такие они "аналитики и специалисты" с северной окраины.)))
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вальтер79
1643722136
ну че в десятке тоже неплохо щас крик подниметься Зенит народное бабло разбазаривает у нас же вся страна хозяева газпрома и все считают что там их бабло )))))
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portero
1643727111
Лишь бы результат был, а то смотреть на игры в ЕК страшно, особенно на Семака, потерянный и не знает что делать...
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Азбука
1643727881
Уотфорд уже обогнали. Если учесть заработок Зенита в текущей ЛЧ, то порядка 38,5-27,5=11 или около того ещё в остатке можно вбухать летом.
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Hektor 84
1643731287
Так в России ТО еще не закрылось
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