«Ньюкасл» потратил больше всех на зимние трансферы. «Зенит» – 9-й (Transfermarkt)

Портал Transfermarkt представил рейтинг клубов по сумме затрат в зимнее трансферное окно.
Больше всех зимой потратил «Ньюкасл», идущий на 18-м месте в АПЛ – 102,1 миллиона евро. В конце 2021 года клуб купили саудовские инвесторы.
В топ-3 также вошли «Ювентус» (97,7 миллиона евро) и «Барселона» (55 миллионов).
Чемпион России «Зенит» занял девятое место в рейтинге. Клуб из Петербурга потратил на зимние трансферы 27,15 миллиона евро.
Полностью топ-10 рейтинга выглядит так:
- «Ньюкасл» – 102,1 миллиона евро.
- «Ювентус» – 97,7 миллиона.
- «Барселона» – 55 миллионов.
- «Ливерпуль» – 45 миллионов.
- «Эвертон» – 37,5 миллиона.
- «Астон Вилла» – 30 миллионов.
- «Тоттенхэм» – 29 миллионов.
- «Фиорентина» – 28 миллионов.
- «Зенит» – 27,15 миллиона.
- «Уотфорд» – 24,7 миллиона.
Переход Влаховича в «Ювентус» – самый дорогой зимний трансфер. В топ-5 две покупки «Ньюкасла» (Transfermarkt)
Источник: Transfermarkt