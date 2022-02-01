«Ньюкасл» потратил больше всех на зимние трансферы. «Зенит» – 9-й (Transfermarkt)

Портал Transfermarkt представил рейтинг клубов по сумме затрат в зимнее трансферное окно.

Больше всех зимой потратил «Ньюкасл», идущий на 18-м месте в АПЛ – 102,1 миллиона евро. В конце 2021 года клуб купили саудовские инвесторы.

В топ-3 также вошли «Ювентус» (97,7 миллиона евро) и «Барселона» (55 миллионов).

Чемпион России «Зенит» занял девятое место в рейтинге. Клуб из Петербурга потратил на зимние трансферы 27,15 миллиона евро.

Полностью топ-10 рейтинга выглядит так:

«Ньюкасл» – 102,1 миллиона евро. «Ювентус» – 97,7 миллиона. «Барселона» – 55 миллионов. «Ливерпуль» – 45 миллионов. «Эвертон» – 37,5 миллиона. «Астон Вилла» – 30 миллионов. «Тоттенхэм» – 29 миллионов. «Фиорентина» – 28 миллионов. «Зенит» – 27,15 миллиона. «Уотфорд» – 24,7 миллиона.

Переход Влаховича в «Ювентус» – самый дорогой зимний трансфер. В топ-5 две покупки «Ньюкасла» (Transfermarkt)