Дембеле близок к переходу из «Барселоны» в «Челси»

Форвард «Барселоны» Усман Дембеле может до закрытия трансферного окна стать игроком «Челси».

Лондонский клуб уже договорился со всеми сторонами сделки.

Агент француза Мусса Сиссоко уже находится в Англии и согласовывает последние детали контракта, рассчитанного до июня 2026 года.

«Барса» купила Дембеле в 2017 году за 135 миллионов евро.

в 2017 году за 135 миллионов евро. В этом сезоне он провел 11 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

Рыночная стоимость футболиста – 30 миллионов евро.

Его контракт с каталонцами истекает 30 июня.

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