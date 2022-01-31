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    Дембеле близок к переходу из «Барселоны» в «Челси»

    Форвард «Барселоны» Усман Дембеле может до закрытия трансферного окна стать игроком «Челси».

    Лондонский клуб уже договорился со всеми сторонами сделки.

    Агент француза Мусса Сиссоко уже находится в Англии и согласовывает последние детали контракта, рассчитанного до июня 2026 года.

    • «Барса» купила Дембеле в 2017 году за 135 миллионов евро.
    • В этом сезоне он провел 11 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.
    • Рыночная стоимость футболиста – 30 миллионов евро.
    • Его контракт с каталонцами истекает 30 июня.

    Дембеле останется в «Барселоне». Он отказал «Тоттенхэму»

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    Источник: Mundo Deportivo

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