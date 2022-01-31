Дембеле близок к переходу из «Барселоны» в «Челси»

Форвард «Барселоны» Усман Дембеле может до закрытия трансферного окна стать игроком «Челси».
Лондонский клуб уже договорился со всеми сторонами сделки.
Агент француза Мусса Сиссоко уже находится в Англии и согласовывает последние детали контракта, рассчитанного до июня 2026 года.
- «Барса» купила Дембеле в 2017 году за 135 миллионов евро.
- В этом сезоне он провел 11 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.
- Рыночная стоимость футболиста – 30 миллионов евро.
- Его контракт с каталонцами истекает 30 июня.
Источник: Mundo Deportivo