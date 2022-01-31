Дембеле близок к переходу из «Барселоны» в «Челси»

Форвард «Барселоны» Усман Дембеле может до закрытия трансферного окна стать игроком «Челси».

Лондонский клуб уже договорился со всеми сторонами сделки.

Агент француза Мусса Сиссоко уже находится в Англии и согласовывает последние детали контракта, рассчитанного до июня 2026 года.