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    Ларссон: «Результаты «Спартака» в РПЛ очень странные. Должны были выступить гораздо сильнее»

    Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон высказался об игре команды в этом сезоне РПЛ.

    — Почему, на твой взгляд, «Спартак» так по-разному провел первую часть чемпионата и групповой турнир Лиги Европы?

    — Не знаю. Думаю, если бы я знал ответ, мы бы не выступили так плохо в чемпионате. Вопрос хороший, но ответа на него у меня нет, правда. Может быть, вопрос мотивации... Не могу сказать.

    Знаю лишь, что наши результаты в лиге очень странные. Мы провели хороший прошлый сезон и должны были выступить гораздо сильнее в новом.

    • В этом сезоне Ларссон забил 1 гол в 19 матчах.
    • В прошлом сезоне форвард отличился 15 раз в 30 играх.
    • Витория возглавлял «Спартак» с мая по декабрь 2021 года.

    Ларссон – о Витории: «Под его руководством я провел, наверное, худший отрезок в карьере»

    Фанаты «Спартака» – Ларссону и Кутепову: «Нам есть чем гордиться. А память о вас сохранится?»

    Metaratings: Ларссон больше не сыграет за «Спартак» в 2021 году

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:53
    Комментарии5
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      Рейтинг: +13438

      житель СПб 20 минут назад

      А что непонятного? Играть надо с самоотдачей - каждую игру!

      0
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      Рейтинг: +2105

      ПалкоВводецъ 21 минуту назад

      Если бы не судьи из фердуновского корпуса, болтаться бы свиньям на границе пердива. гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +57458

      portero 53 минуты назад

      Не отрабатываете денюжку, часть игроков не может, а часть филонит...

      1
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      Рейтинг: +11787

      Fusballer 2 часа назад

      Должны да должны. А воз и ныне там.

      0
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      Рейтинг: +15180

      Persona_non_Grata 2 часа назад

      Ларссон , а некоторым игрокам Спартака лучше молчать и работать над собой , молчать и показывать результат на поле , молчать и голами доказывать свою состоятельность !!!

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