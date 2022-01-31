Ларссон: «Результаты «Спартака» в РПЛ очень странные. Должны были выступить гораздо сильнее»

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон высказался об игре команды в этом сезоне РПЛ.

— Почему, на твой взгляд, «Спартак» так по-разному провел первую часть чемпионата и групповой турнир Лиги Европы?

— Не знаю. Думаю, если бы я знал ответ, мы бы не выступили так плохо в чемпионате. Вопрос хороший, но ответа на него у меня нет, правда. Может быть, вопрос мотивации... Не могу сказать.

Знаю лишь, что наши результаты в лиге очень странные. Мы провели хороший прошлый сезон и должны были выступить гораздо сильнее в новом.