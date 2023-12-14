8 бывших футболистов РПЛ вышли в плей-офф Лиги чемпионов

Завершился групповой этап Лиги чемпионов сезона-2023/24.
В 16 командах, вышедших в плей-офф турнира, есть восемь игроков, ранее выступавших в РПЛ:
- Арсен Захарян («Реал Сосьедад», экс-«Динамо»);
- Александр Зинченко («Арсенал», экс-«Уфа»);
- Хвича Кварацхелия («Наполи», экс-«Локомотив» и «Рубин»);
- Гус Тиль (ПСВ, экс-«Спартак»);
- Джордан Ларссон («Копенгаген», экс-«Спартак»);
- Виктор Классон («Копенгаген», экс-«Краснодар»);
- Аксель Витсель («Атлетико», экс-«Зенит»);
- Иван Маркано («Порту», экс-«Рубин»).
Источник: «Бомбардир»