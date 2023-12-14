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    8 бывших футболистов РПЛ вышли в плей-офф Лиги чемпионов

    Завершился групповой этап Лиги чемпионов сезона-2023/24.

    В 16 командах, вышедших в плей-офф турнира, есть восемь игроков, ранее выступавших в РПЛ:

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    Источник: «Бомбардир»

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