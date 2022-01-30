«Удачи в матче с испанцем». Сборная России поддержала теннисиста Медведева видео с сейвом Акинфеева

Сборная России поддержала теннисиста Даниила Медведева перед финалом Australian Open против Рафаэля Надаля.
Пресс-служба сборной опубликовала видео с сейвом Игоря Акинфеева, который вратарь сделал в серии пенальти на ЧМ-2018 против Испании.
«Удачи в матче с испанцем! Короткое мотивирующее видео для тебя перед финалом», – говорится в сообщении сборной.
- Матч Медведева с Надалем пройдет сегодня. Начало – в 11.30 мск.
- В случае победы россиянин впервые в карьере выиграет Australian Open.
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Источник: твиттер сборной России