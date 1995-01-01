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    Черчесов – о перенесенном коронавирусе: «Никаких симптомов. Можно сказать, я его не заметил»

    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал, как перенес заболевание COVID-19 в этом месяце.

    «Ситуация интересная. Сначала я не видел игроков, потому что они болели. А теперь я на пять дней выбыл из процесса с 20 по 25 января.

    Находился в гостинице, ни с кем не контактировал. Ждал отрицательного теста. Даже установку пришлось дать дистанционно. Но на игре был, потому что получил отрицательный результат.

    Это та ситуация, когда если бы мне не сказали, что у меня ковид, я бы и не узнал. Никакой температуры, никаких симптомов. Можно сказать, что я его не заметил.

    В четверг впервые по сути увидел свою команду. Семь игроков болело ковидом, кто-то на кубке Африки. Для тренерского развития это интересно. Надо это пережить. Следующий матч у нас дерби. Важная игра. Чемпионат стартовал, будем работать», – сказал российский специалист.

    • «Ференцварош» назначил Черчесова 20 декабря.
    • В дебютном матче нового тренера команда проиграла «Академии Пушкаша» (0:1).

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    Источник: «Чемпионат»

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