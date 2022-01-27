Карпин – о стыках отбора ЧМ-2022: «Будем играть в смелый футбол, мы так хотим. Получится ли – другой вопрос»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин порассуждал о мартовских стыковых матчах отбора ЧМ-2022.

«Примерно понятно, на кого будет сделана ставка в стыках. Обойма идет примерно та же, за зиму у нас не появится новая. Блеснуть можно в одном матче, но, опять же, психология.

Одно дело – играть и даже блистать в РПЛ, другое – играть в решающих и самых важных матчах года для сборной.

Матч против Польши? Мониторим, насколько возможно. Понятно, что готовились к предыдущей сборной, но сейчас никто не может сказать, какая команда будет в марте.

Нет главного тренера, непонятно к кому готовиться. Они темная лошадка. Игроки у них плюс-минус те же, но что это будет за игра? Прессинг, ожидание ошибки? Непонятно.

Я был в августе ровно в таком же состоянии, пришел за три дня до игры с Хорватией. У нас стала использоваться новая схема, но за такой промежуток времени что то изменить сложно.

Если придет тренер, который играл всю карьеру с пятью защитниками, это одно, а если атакующий тренер, то другое. Но это все вилами по воде, смысла нет рассуждать.

Мы готовимся от себя, учитывая нюансы, связанные с появлением нового главного тренера. Смелый футбол? Будем готовы в него играть. Да, будем играть в атаку, смело, мы так хотим. Получится ли – другой вопрос.

Возразить игроки мне могут, но толку-то? Если ты не готов, не хочешь и не можешь... Я других игроков набираю, поэтому как они мне могут возразить? Это очевидные вещи», – сказал Карпин.

Сборные России и Польши встретятся 24 марта в Москве.

Победитель этого матча сыграет с Швецией или Чехией.

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