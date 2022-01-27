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  • Карпин – о стыках отбора ЧМ-2022: «Будем играть в смелый футбол, мы так хотим. Получится ли – другой вопрос»

Карпин – о стыках отбора ЧМ-2022: «Будем играть в смелый футбол, мы так хотим. Получится ли – другой вопрос»

27 января 2022, 23:43
40

Главный тренер сборной России Валерий Карпин порассуждал о мартовских стыковых матчах отбора ЧМ-2022.

«Примерно понятно, на кого будет сделана ставка в стыках. Обойма идет примерно та же, за зиму у нас не появится новая. Блеснуть можно в одном матче, но, опять же, психология.

Одно дело – играть и даже блистать в РПЛ, другое – играть в решающих и самых важных матчах года для сборной.

Матч против Польши? Мониторим, насколько возможно. Понятно, что готовились к предыдущей сборной, но сейчас никто не может сказать, какая команда будет в марте.

Нет главного тренера, непонятно к кому готовиться. Они темная лошадка. Игроки у них плюс-минус те же, но что это будет за игра? Прессинг, ожидание ошибки? Непонятно.

Я был в августе ровно в таком же состоянии, пришел за три дня до игры с Хорватией. У нас стала использоваться новая схема, но за такой промежуток времени что то изменить сложно.

Если придет тренер, который играл всю карьеру с пятью защитниками, это одно, а если атакующий тренер, то другое. Но это все вилами по воде, смысла нет рассуждать.

Мы готовимся от себя, учитывая нюансы, связанные с появлением нового главного тренера. Смелый футбол? Будем готовы в него играть. Да, будем играть в атаку, смело, мы так хотим. Получится ли – другой вопрос.

Возразить игроки мне могут, но толку-то? Если ты не готов, не хочешь и не можешь... Я других игроков набираю, поэтому как они мне могут возразить? Это очевидные вещи», – сказал Карпин.

  • Сборные России и Польши встретятся 24 марта в Москве.
  • Победитель этого матча сыграет с Швецией или Чехией.

Карпин: «У нас люди не знают, где купить билет – а им говорят про Fan ID»

Карпин: «Ваноли произвел очень приятное впечатление»

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Карпин Валерий
Комментарии (40)
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DOCTOR PENALTY
1643318534
Эх, Валера, трудно же тебе будет настроить 11 ссыкунов на игру в смелый футбол. Если только им покурить чего-нибудь дать.
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alex1951
1643318629
Карпуша......Те люди ,кто за тебя -- те всегда за тебя.... Но есть Говно ,которое ,вроде и русское,но уж сильно воняет! Но у нас есть методы!
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Lilipyt
1643321445
Лучше он бы посмотрел полезность игроков которых он вызывал во всех матчах с момента тренерской карьеры в сборной. Там было бы уже понятно кого явно не стоит вызывать в сборную ни при каком случае. Особенно двух неандертальцев как Заболотный и Смолов, которые играю как полное говно. Два недееспособных примата. Которые не в состоянии навязать борьбу или самим создать момент. Для Зе угробить 10 моментов не предел, для Смолова пас пяткой высокий показатель и не важно, что отдает он противнику. Так упасть до Кокорина можно. Нам нужны бойцы как Дзюба которые примут мяч, оттеснят соперника и пробьют по воротам. По типу Дзюбы есть Соболев, но ему не хватает спортивной агрессии и жажды завладеть мячом. Жаль, что она появляется к 30 годам...
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Plyash
1643322626
Как говорила незабвенная и величайшая русская актриса Фаина Раневская - "Всё сбудется,стоит только расхотеть." Я слышу это так - надо забыть о важности результата, а просто играть в тот футбол,в который Вы умеете.Хотя бы так,как вы играли те несколько минут после несчастного автогола, т.е. на территории соперника.Удачи.
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Красногорск_Фан
1643323334
Все боятся играть с Карпиным. А вот Карпин ничего не боится . ему результат на контакт не влияет
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paracetamol
1643344372
Получится ли – этот вопрос хороший тренер (не физрук) задавать не должен!
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BarStep
1643346149
Набор несуразных фраз..
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serglider
1643389580
Походу Карпуша подцепил какую-то заразу от овцевода))) Словесный понос называется))) Вспомнил "нетленку" Стасика, когда дважды в отборе, просрали Бельгийцам: За то мы играли в атаку! Походу тут так же будет, карпушенские соколы рванут к воротам поляков))) Те отобороняются немного и будут ловить наших на контратаках, для Левандовски со товарищами идеальный расклад! У Карпуши походу еще и мания величия появилась: наберет новых! Где наберет... когда будут сыгрываться... у мужчины натурально крышу сносит!
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