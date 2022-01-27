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    Карпин – о стыках отбора ЧМ-2022: «Будем играть в смелый футбол, мы так хотим. Получится ли – другой вопрос»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин порассуждал о мартовских стыковых матчах отбора ЧМ-2022.

    «Примерно понятно, на кого будет сделана ставка в стыках. Обойма идет примерно та же, за зиму у нас не появится новая. Блеснуть можно в одном матче, но, опять же, психология.

    Одно дело – играть и даже блистать в РПЛ, другое – играть в решающих и самых важных матчах года для сборной.

    Матч против Польши? Мониторим, насколько возможно. Понятно, что готовились к предыдущей сборной, но сейчас никто не может сказать, какая команда будет в марте.

    Нет главного тренера, непонятно к кому готовиться. Они темная лошадка. Игроки у них плюс-минус те же, но что это будет за игра? Прессинг, ожидание ошибки? Непонятно.

    Я был в августе ровно в таком же состоянии, пришел за три дня до игры с Хорватией. У нас стала использоваться новая схема, но за такой промежуток времени что то изменить сложно.

    Если придет тренер, который играл всю карьеру с пятью защитниками, это одно, а если атакующий тренер, то другое. Но это все вилами по воде, смысла нет рассуждать.

    Мы готовимся от себя, учитывая нюансы, связанные с появлением нового главного тренера. Смелый футбол? Будем готовы в него играть. Да, будем играть в атаку, смело, мы так хотим. Получится ли – другой вопрос.

    Возразить игроки мне могут, но толку-то? Если ты не готов, не хочешь и не можешь... Я других игроков набираю, поэтому как они мне могут возразить? Это очевидные вещи», – сказал Карпин.

    • Сборные России и Польши встретятся 24 марта в Москве.
    • Победитель этого матча сыграет с Швецией или Чехией.

    Карпин: «У нас люди не знают, где купить билет – а им говорят про Fan ID»

    Карпин: «Ваноли произвел очень приятное впечатление»

    Источник: «Р-Спорт»

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    27.01.2022 23:43
    Комментарии5
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      Рейтинг: +10468

      alex1951 33 минуты назад

      Карпуша......Те люди ,кто за тебя -- те всегда за тебя....
      Но есть Говно ,которое ,вроде и русское,но уж сильно воняет!
      Но у нас есть методы!

      0
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      Рейтинг: +22453

      DOCTOR PENALTY 34 минуты назад

      Эх, Валера, трудно же тебе будет настроить 11 ссыкунов на игру в смелый футбол. Если только им покурить чего-нибудь дать.

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      Рейтинг: +5744

      Semenycch 49 минут назад

      Придурок, нужно играть не в смелый или трусливый футбол, а в сбалансированный!

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      Рейтинг: +3414

      tarasofka > Semenycch 31 минуту назад

      придурок тут только ты и парацетамол.

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      Рейтинг: +5744

      Semenycch 1 час назад

      Шариков на пике славы выдает перлы!

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