Дембеле хочет встретиться с Лапортой. Он намерен продлить контракт с «Барсой» (Sport.es)

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле хочет урегулировать конфликт, возникший между ним и клубом на фоне ситуации с продлением контракта.
По информации Sport.es, француз намерен продлить контракт с «Барсой» и хочет лично встретиться с президентом клуба Жоаном Лапортой.
- Дембеле купили в 2017 году за 135 миллионов евро.
- Его контракт истекает 30 июня.
- В этом сезоне француз провел 11 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.
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Источник: Sport.es