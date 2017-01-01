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    Дембеле хочет встретиться с Лапортой. Он намерен продлить контракт с «Барсой» (Sport.es)

    Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле хочет урегулировать конфликт, возникший между ним и клубом на фоне ситуации с продлением контракта.

    По информации Sport.es, француз намерен продлить контракт с «Барсой» и хочет лично встретиться с президентом клуба Жоаном Лапортой.

    • Дембеле купили в 2017 году за 135 миллионов евро.
    • Его контракт истекает 30 июня.
    • В этом сезоне француз провел 11 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

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    Источник: Sport.es

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