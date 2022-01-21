Язиджи – болельщикам ЦСКА: «Я приехал побеждать»

Будем поглядеть, как слова с делом сочетаются ...
Новичок ЦСКА Юсуф Язиджи записал видеообращение для болельщиков.
«Привет, болельщики ЦСКА. Я дома. Я приехал побеждать», – сказал турецкий полузащитник.
- ЦСКА арендовал хавбека у «Лилля» до конца сезона за 350 тысяч евро.
- У клуба РПЛ есть право выкупа за 12 миллионов.
- Язиджи выбрал себе 97-й игровой номер.
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Юсуф, ты дома! @yaziciyusuf97 pic.twitter.com/I2FiaXobdB— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) January 21, 2022