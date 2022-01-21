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    Язиджи – болельщикам ЦСКА: «Я приехал побеждать»

    Новичок ЦСКА Юсуф Язиджи записал видеообращение для болельщиков.

    «Привет, болельщики ЦСКА. Я дома. Я приехал побеждать», – сказал турецкий полузащитник.

    • ЦСКА арендовал хавбека у «Лилля» до конца сезона за 350 тысяч евро.
    • У клуба РПЛ есть право выкупа за 12 миллионов.
    • Язиджи выбрал себе 97-й игровой номер.

    Директор «Барселоны» призвал Дембеле покинуть клуб

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    Источник: твиттер ЦСКА

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    21.01.2022 14:45
    Комментарии6
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      Рейтинг: +56982

      portero 5 часов назад

      Будем поглядеть, как слова с делом сочетаются ...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2530

      FRZZ 10 часов назад

      Хороший игрок, в прошлом году в ЛЕ забивал всем подряд. Будем надеяться , что и тут будет забивать.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2568

      Enter2006 10 часов назад

      Наташ побеждать? )) Первая в очереди Наташа - депутат Журова, она уже течёт вся, езжай. ))

      2
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    • ...
      Рейтинг: +4023

      Бомбардиръ 11 часов назад

      Добро пожаловать, янычар)

      0
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      Рейтинг: +282

      Беспонтий 11 часов назад

      тугарин змей какой то
      тут побеждать некого
      все побеждённые

      1
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      Рейтинг: +24156

      vladimir-7 11 часов назад

      Эрдоган продаст Юсуфа за 6-7 лямов.

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