Саванье – лучший игрок Лиги 1 в декабре

Определен лучший футболист чемпионата Франции по итогам декабря.

Это полузащитник «Монпелье» Тежи Саванье.

30-летний француз набрал 38 процентов голосов, опередив нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе (36%).

В прошлом месяце Саванье забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 4 матчах Лиги 1.

Директор «Барселоны» призвал Дембеле покинуть клуб

Смолов сделал дубль в первом матче за «Динамо»

Сын Аленичева перешел в португальский клуб

In french we don't say «This player is amazing» we say «TEEEJJJJIII SAAVVAANIIIEER» and I think it's beautifulFélicitations Téji pour ce Trophée UNFP Du Joueur du Mois #TropheesUNFP pic.twitter.com/pukwa0hHla