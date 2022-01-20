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    Товарищеский матч. «Рубин» сыграл вничью с «Факелом» – 4:4

    «Рубин» сыграл вничью с «Факелом» в товарищеском матче на сборах в Турции.

    Команды забили восемь мячей на двоих. Клуб из ФНЛ спасся от поражения, забив два гола в последние 15 минут игры.

    Товарищеский матч

    Рубин – Факел – 4:4 (3:2)

    Голы: 1:0 – Онугха, 28; 2:0 – Тесленко, 41; 2:1 – Разборов, 41; 2:2 – Максимов, 43; 3:2 – Зуев, 44; 4:2 – Онугха, 67; 4:3 – Смирнов, 74; 4:4 – Дмитриев, 82.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    20.01.2022 16:53
    Комментарии4
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      Рейтинг: +93143

      zigbert 8 часов назад

      Триумф атакующего футбола.

      0
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      Рейтинг: +6470

      vladik12 8 часов назад

      "Рубин" даже с командой ФНЛ не может победить.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1381

      PNZ1985 8 часов назад

      по чакушеччке в четверг тоже не плохо!))

      0
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      Рейтинг: +747

      Vitaga 9 часов назад

      а составы обьявить было сложно?

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