Товарищеский матч. «Рубин» сыграл вничью с «Факелом» – 4:4

«Рубин» сыграл вничью с «Факелом» в товарищеском матче на сборах в Турции.

Команды забили восемь мячей на двоих. Клуб из ФНЛ спасся от поражения, забив два гола в последние 15 минут игры.

Товарищеский матч

Рубин – Факел – 4:4 (3:2)

Голы: 1:0 – Онугха, 28; 2:0 – Тесленко, 41; 2:1 – Разборов, 41; 2:2 – Максимов, 43; 3:2 – Зуев, 44; 4:2 – Онугха, 67; 4:3 – Смирнов, 74; 4:4 – Дмитриев, 82.

ЦСКА презентовал турецкого новичка шуткой про русских Наташ

Робиньо приговорен к 9 годам тюрьмы за групповое изнасилование

Билеты на финал ЛЧ в Санкт-Петербурге будут стоить до 120 тысяч рублей