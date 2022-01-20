Агент – о желании Фукса покинуть ЦСКА: «Это ложь»

Стефано Кастанья, агент защитника ЦСКА Бруно Фукса, опроверг информацию о возможном уходе игрока из московского клуба.
По информации Torcedores, 22-летний бразилец хочет вернуться на родину, в связи с чем его услуги предложили «Фламенго».
«Это ложь. Бруно не хочет покидать ЦСКА. Я не предлагал «Фламенго» и кому-либо еще услуги Фукса», – сказал агент.
- В августе 2020 года ЦСКА купил Фукса за 8 миллионов евро.
- С тех пор он провел 4 матча во всех турнирах.
- Контракт игрока с клубом рассчитан до 2025 года.
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Источник: Sport24