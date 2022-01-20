Агент – о желании Фукса покинуть ЦСКА: «Это ложь»

Стефано Кастанья, агент защитника ЦСКА Бруно Фукса, опроверг информацию о возможном уходе игрока из московского клуба.

По информации Torcedores, 22-летний бразилец хочет вернуться на родину, в связи с чем его услуги предложили «Фламенго».

«Это ложь. Бруно не хочет покидать ЦСКА. Я не предлагал «Фламенго» и кому-либо еще услуги Фукса», – сказал агент.

В августе 2020 года ЦСКА купил Фукса за 8 миллионов евро.

С тех пор он провел 4 матча во всех турнирах.

Контракт игрока с клубом рассчитан до 2025 года.

ЦСКА презентовал турецкого новичка шуткой про русских Наташ

Робиньо приговорен к 9 годам тюрьмы за групповое изнасилование

Билеты на финал ЛЧ в Санкт-Петербурге будут стоить до 120 тысяч рублей