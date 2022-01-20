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    Агент – о желании Фукса покинуть ЦСКА: «Это ложь»

    Стефано Кастанья, агент защитника ЦСКА Бруно Фукса, опроверг информацию о возможном уходе игрока из московского клуба.

    По информации Torcedores, 22-летний бразилец хочет вернуться на родину, в связи с чем его услуги предложили «Фламенго».

    «Это ложь. Бруно не хочет покидать ЦСКА. Я не предлагал «Фламенго» и кому-либо еще услуги Фукса», – сказал агент.

    • В августе 2020 года ЦСКА купил Фукса за 8 миллионов евро.
    • С тех пор он провел 4 матча во всех турнирах.
    • Контракт игрока с клубом рассчитан до 2025 года.

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    Источник: Sport24

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    20.01.2022 12:25
    Комментарии2
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      Рейтинг: +276

      3meeeD 10 часов назад

      Жаль

      0
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      Рейтинг: +1936

      Niko 11 часов назад

      подождём ещё сезон. Думаю после этой подготовки есть шанс увидеть его в основе и в нормальных кондициях. Наверняка 5-4-1 будут играть. с дивеевым, фуксом и бийолом в обороне. Слева мага выздоровел, справа марио. Ну а в полузащите загадка. Мухин, Язиджи и Эджуке наверняка в основе, одно место остаётся. в атаке Заболотный. Любопытно насколько опровдается=)

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