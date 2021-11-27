Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по ногам
    Тест: угадай футболиста по ногам
    2 Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    3 Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?

    Семак – об обиде Дзюбы: «Когда Артем заведeн – это хорошо. Он приносит пользу команде»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о взаимоотношениях с нападающим Артeмом Дзюбой.

    – Дзюба, очевидно, обижался. И его реплика в адрес скамейки в игре с «Динамо» говорит об этом. Вы беседовали с ним лично насчeт его игрового времени?

    – Конечно. Всe можно понять. Игрок долгое время был лучшим, а потом не попадает в старт по решению тренера – это вызывает обиду. И это нормально. Артeм ещe и очень эмоциональный человек. И знаете, когда Дзюба заведeн – это хорошо для нас. Он приносит пользу команде.

    – Он слышит вас? Адекватно реагирует на слова?

    – Моя задача как тренера объяснить свою позицию, в особенности опытным игрокам. Понимает или не понимает? Все игроки – индивидуалисты, хоть это и командный вид спорта.

    Пока объяснять получается, как будет дальше – посмотрим. Речь сейчас не только об Артeме, но и о других футболистах, которые не всегда выходят.

    • Дзюба в текущем сезоне провел 24 матча, забил 10 голов и сделал 9 ассистов.
    • Его контракт с «Зенитом» истекает 30 июня 2022 года.
    • Сообщалось, что зимой нападающий может уйти в «Рубин».

    Семак: «Как можно говорить о выходе из группы в ЛЧ? У «Зенита» 25-й бюджет, а выходят 16»

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.01.2022 18:59
    Комментарии17
    ...
    • ...
      Рейтинг: +13674

      Hektor 84 5 часов назад

      Мало того физрук, так еще и без яиц! Тебя послали, а ты сопли жуешь.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5600

      Semenycch 19 января, 20:30

      Я всегда знал, и когда Семак играл за ЦСКА, потом за Рубин, что Семак, говоря бабским языком, настоящий мужчина. И самая главная черта людей такого сорта - моральная уравновешенность и психологическая стабильность. Артем же очень отличается от Сергея Богдановича, он большой ребенок, непосредственный, эмоциональный, психологически раскрепощенный. Артем способен, в силу своей психологии, на сильные и резко эмоциональные поступки. Такой футболист очень нужен любой команде, он сильно упрощает работу тренерского коллектива в плане настроя на очередную игру. Артем сам в одиночку настраивают команду на борьбу, на результат. Он заводила, он абсолютный лидер в раздевалке. Но такого футболиста, как Артем нельзя держать на скамейке, его эмоциональность может быть разрушительной не для соперника, а для своего клуба. Семак все отлично понимает и я убежден регулярно общается с Артемом. Что из этого общения получается? Не знаю, об этом никто не распространяется. Кстати, сдержанность и эмоциональность как психологические антиподы легко и надолго сходятся как в семье, так и в прочих человеческих коллективах.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14861

      Persona_non_Grata > Semenycch 19 января, 22:12

      " Что из этого получается? " - получается психически не нормальный , не уравновешенный человек , плохо контролирующий свои слова и поступки , не способный к их анализу и предвидению их последствий !!! Вывод - Артем потенциально опасен для социума !!!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5463

      R_a_i_n > Persona_non_Grata 19 января, 22:16

      Господи, этому семенычу объяснить не возможно ничего! Только по ржать с убогого!!! Он до сих пор пишет что Карпин не взял Зюбу в сборную!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5600

      Semenycch > Persona_non_Grata 19 января, 23:44

      Если подходить к описанному выше с твоим уровнем образования, то всех свиней кастрировать нужно, чтобы не плодили идиотизм.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1123

      moskowcity-petrv 19 января, 20:28

      С толкача заводится

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22397

      DOCTOR PENALTY 19 января, 20:07

      Весь футбольный мир знает про ручной стартер Дзюбы.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11387

      DeStar 19 января, 19:56

      зашёл спецом почитать коменты после фразы" когда Артём заведен"

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11419

      Fusballer 19 января, 19:51

      Заведенный Дзюба - звезда ютуба!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12479

      NewLife 19 января, 19:47

      "И знаете, когда Дзюба заведeн – это хорошо для нас"
      У нас с Азмункой появляется возможность посмотреть ролики с заведенным зюбой.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5463

      R_a_i_n 19 января, 19:37

      Когда Зюба заведён, он снимает видосы и посылает главного тренера на три буквы! Вот такой вот кумир домохозяек.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5600

      Semenycch > R_a_i_n 19 января, 20:27

      Лжец, приведешь пример когда и где Артем послал Сергея Богдановича?

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5463

      R_a_i_n > Semenycch 19 января, 22:04

      Ты бомжик язычок придержи свой, а то как Зюба станешь! Ваш матч с мусорами вроде, там Зюба после забитого мяча в любви признавался гл. тренеру Серёже Богдановичу)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5463

      R_a_i_n > R_a_i_n 19 января, 22:05

      Перечитал пост, точно с мусорами!!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5600

      Semenycch > R_a_i_n 19 января, 23:51

      Лжец, что именно в том матче сказал Артем? Лжец, в том матче Артем сказал дословно: Я должен быть здесь! То есть на поле в основном составе. И не более. Все остальное ты выдумал, лжец!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5463

      R_a_i_n > Semenycch 19 января, 23:53

      Зюба такой интелегентный, что он сказал только то что ты написал? А то что запикано не считается? Кто лжец то, петушок?)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13112

      Cleaner 19 января, 19:01

      Тогда Азмуна нельзя из Зенита отпускать. Он очень сильно ЗАВОДИТ Дзюбу!..)

      9
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93126
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68538
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru