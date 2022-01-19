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  • Семак – об обиде Дзюбы: «Когда Артем заведeн – это хорошо. Он приносит пользу команде»

Семак – об обиде Дзюбы: «Когда Артем заведeн – это хорошо. Он приносит пользу команде»

19 января 2022, 18:59
12

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о взаимоотношениях с нападающим Артeмом Дзюбой.

– Дзюба, очевидно, обижался. И его реплика в адрес скамейки в игре с «Динамо» говорит об этом. Вы беседовали с ним лично насчeт его игрового времени?

– Конечно. Всe можно понять. Игрок долгое время был лучшим, а потом не попадает в старт по решению тренера – это вызывает обиду. И это нормально. Артeм ещe и очень эмоциональный человек. И знаете, когда Дзюба заведeн – это хорошо для нас. Он приносит пользу команде.

– Он слышит вас? Адекватно реагирует на слова?

– Моя задача как тренера объяснить свою позицию, в особенности опытным игрокам. Понимает или не понимает? Все игроки – индивидуалисты, хоть это и командный вид спорта.

Пока объяснять получается, как будет дальше – посмотрим. Речь сейчас не только об Артeме, но и о других футболистах, которые не всегда выходят.

  • Дзюба в текущем сезоне провел 24 матча, забил 10 голов и сделал 9 ассистов.
  • Его контракт с «Зенитом» истекает 30 июня 2022 года.
  • Сообщалось, что зимой нападающий может уйти в «Рубин».

Семак: «Как можно говорить о выходе из группы в ЛЧ? У «Зенита» 25-й бюджет, а выходят 16»

Источник: «Чемпионат»
Россия. М-лига Зенит Дзюба Артем Семак Сергей
Комментарии (12)
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R_a_i_n
1642610235
Когда Зюба заведён, он снимает видосы и посылает главного тренера на три буквы! Вот такой вот кумир домохозяек.
Ответить
NewLife
1642610860
"И знаете, когда Дзюба заведeн – это хорошо для нас" У нас с Азмункой появляется возможность посмотреть ролики с заведенным зюбой.
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Fusballer
1642611091
Заведенный Дзюба - звезда ютуба!
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DeStar
1642611369
зашёл спецом почитать коменты после фразы" когда Артём заведен"
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DOCTOR PENALTY
1642612043
Весь футбольный мир знает про ручной стартер Дзюбы.
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moskowcity-petrv
1642613286
С толкача заводится
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Hektor 84
1642699884
Мало того физрук, так еще и без яиц! Тебя послали, а ты сопли жуешь.
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