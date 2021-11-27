Семак – об обиде Дзюбы: «Когда Артем заведeн – это хорошо. Он приносит пользу команде»

Мало того физрук, так еще и без яиц! Тебя послали, а ты сопли жуешь.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о взаимоотношениях с нападающим Артeмом Дзюбой.
– Дзюба, очевидно, обижался. И его реплика в адрес скамейки в игре с «Динамо» говорит об этом. Вы беседовали с ним лично насчeт его игрового времени?
– Конечно. Всe можно понять. Игрок долгое время был лучшим, а потом не попадает в старт по решению тренера – это вызывает обиду. И это нормально. Артeм ещe и очень эмоциональный человек. И знаете, когда Дзюба заведeн – это хорошо для нас. Он приносит пользу команде.
– Он слышит вас? Адекватно реагирует на слова?
– Моя задача как тренера объяснить свою позицию, в особенности опытным игрокам. Понимает или не понимает? Все игроки – индивидуалисты, хоть это и командный вид спорта.
Пока объяснять получается, как будет дальше – посмотрим. Речь сейчас не только об Артeме, но и о других футболистах, которые не всегда выходят.
- Дзюба в текущем сезоне провел 24 матча, забил 10 голов и сделал 9 ассистов.
- Его контракт с «Зенитом» истекает 30 июня 2022 года.
- Сообщалось, что зимой нападающий может уйти в «Рубин».
Семак: «Как можно говорить о выходе из группы в ЛЧ? У «Зенита» 25-й бюджет, а выходят 16»