Лунев – о травме: «Доктор сказал, что все могло быть хуже»

Вратарь «Байера» Андрей Лунев рассказал о прошедшей операции на голеностопе и сроках восстановления.

«16 января на тренировке получил повреждение голеностопа в игровом эпизоде. На следующей день сделали МРТ, стало понятно, что потребуется операция. Впрочем, доктор после осмотра сказал, что всe могло быть хуже.

Во вторник меня прооперировали в Кeльне, всe прошло хорошо. Сроки восстановления после подобных повреждений обычно занимают от 6 до 10 недель.

С одной стороны, очень хочется побыстрей вернуться в строй, но, с другой стороны, форсировать восстановление точно не стоит», – сказал Лунев.