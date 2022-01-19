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    Лунев – о травме: «Доктор сказал, что все могло быть хуже»

    Вратарь «Байера» Андрей Лунев рассказал о прошедшей операции на голеностопе и сроках восстановления.

    «16 января на тренировке получил повреждение голеностопа в игровом эпизоде. На следующей день сделали МРТ, стало понятно, что потребуется операция. Впрочем, доктор после осмотра сказал, что всe могло быть хуже.

    Во вторник меня прооперировали в Кeльне, всe прошло хорошо. Сроки восстановления после подобных повреждений обычно занимают от 6 до 10 недель.

    С одной стороны, очень хочется побыстрей вернуться в строй, но, с другой стороны, форсировать восстановление точно не стоит», – сказал Лунев.

    • Лунев перешел в «Байер» в июле на правах свободного агента.
    • С тех пор он провел всего 1 матч.
    • Контракт россиянина с клубом рассчитан до 2023 года.

    Источник: сайт РФС

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    19.01.2022 18:45
    Комментарии1
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      Рейтинг: +13112

      Cleaner 19 января, 20:38

      Что же теперь Байер делать то будет???

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