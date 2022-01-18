«Зенит» чаще всех бьет пенальти в РПЛ с сезона-2018/19. «Краснодар» и «Динамо» – в топ-3

CIES Football Observatory, занимающийся исследованиями в области футбола, проанализировал частоту пробития пенальти европейскими клубами начиная с сезона-2018/19.

Чаще всех в РПЛ бьет пенальти «Зенит» – в среднем каждые 304 минуты игрового времени. «Краснодар» – второй (318), «Динамо» замыкает тройку (360).

«Спартак» пробивает пенальти в среднем каждые 374 минуты и демонстрирует лучшую реализацию (92%). ЦСКА получает право на 11-метровый каждые 463 минуты.

Полный рейтинг клубов РПЛ, которые чаще всего бьют пенальти с сезона-2018/19, представлен ниже: