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    «Зенит» чаще всех бьет пенальти в РПЛ с сезона-2018/19. «Краснодар» и «Динамо» – в топ-3

    CIES Football Observatory, занимающийся исследованиями в области футбола, проанализировал частоту пробития пенальти европейскими клубами начиная с сезона-2018/19.

    Чаще всех в РПЛ бьет пенальти «Зенит» – в среднем каждые 304 минуты игрового времени. «Краснодар» – второй (318), «Динамо» замыкает тройку (360).

    «Спартак» пробивает пенальти в среднем каждые 374 минуты и демонстрирует лучшую реализацию (92%). ЦСКА получает право на 11-метровый каждые 463 минуты.

    Полный рейтинг клубов РПЛ, которые чаще всего бьют пенальти с сезона-2018/19, представлен ниже:

    Источник: CIES

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    18.01.2022 23:34
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +17785

      paracetamol 19 января 2022, 11:57

      Кто больше атакует, тот чаще и бьет, а вот никто не посчитал, сколько липовых пенов а ворота Зенита поставили!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 19 января 2022, 09:45

      Матчи спасать же надо .
      И судья чаще знают в какую сторону свистеть !
      Орлова ещё мнение очень интересно послушать, лучший эксперт в стране

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5219

      ААМ 19 января 2022, 09:44

      Важно не сколько бьёт пенальти, а сколько из них липовых. Здесь СПАМ вне конкуренции.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +4848

      neveldomha 19 января 2022, 09:10

      Естественно, более атакующая команда бьёт больше всех пенальти. Тоже мне Америку открыли.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1969

      Niko 19 января 2022, 06:35

      Совпадение? Не думаю)))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5161

      PAREVG. 19 января 2022, 03:15

      Естественно.
      С карманным судейством. и протекцией а РФС

      4
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      Рейтинг: +20971

      Persona_non_Grata 19 января 2022, 01:16

      А у кого то были сомнения ? )))

      4
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      Рейтинг: +67331

      portero 19 января 2022, 00:53

      За три с половиной сезона? А почему количество игр разное у команд?
      И ху.ня на английском понятнее нельзя... .лять рабы пиндосов.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17254

      NewLife 19 января 2022, 00:10

      Неудивительно, имея в составе таких мастеров пантомимы, как зюба, Барриос, Малком.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2773

      волчарик 18 января 2022, 23:59

      Что означает столбик биг,пробитые пенальти?

      1
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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ > волчарик 19 января 2022, 00:12

      да,не всё понято в этой таблице..

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > _Marqella_ 19 января 2022, 09:02

      Всё очевидно, но признать не хочется. Так?

      1
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      Рейтинг: +16559

      Fusballer > волчарик 19 января 2022, 09:39

      Количество голевых моментов на один пенальти.

      0
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      Рейтинг: +67331

      portero > Fusballer 19 января 2022, 14:33

      странная таблица, голевые моменты к пенальти, без учётаголов? статистику эту можно вертеть всяко разно....

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