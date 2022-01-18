«МЮ» – о Роналду в символической сборной года: «Наша великолепная «семерка»

«Манчестер Юнайтед» поздравил нападающего Криштиану Роналду с включением в состав символической сборной 2021 года по версии ФИФА.

«С гордостью представляем члена сборной 2021 года – нашу великолепную «семерку», – говорится в сообщении «МЮ».

Помимо включения в сборную года Роналду получил специальную награду от ФИФА за побитый рекорд по голам за сборную.

В 2021 году Роналду превзошел достижение иранца Али Даеи (109).

В активе португальца уже 115 забитых мячей за сборную Португалии.

Роналду – о рекорде по голам за сборную: «Это мечта. Надеюсь играть еще 4-5 лет»