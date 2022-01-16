«Рубин» поздравил фигуристку Валиеву с победой на Евро

Российская фигуристка-одиночница Камила Валиева накануне выиграла чемпионат Европы. Ее поздравил «Рубин».
«Наша землячка 15-летняя фигуристка Камила Валиева впервые в карьере стала чемпионкой Европы. Поздравляем!» – написали казанцы.
- Турнир проходит в эстонском Таллинне.
- В феврале Валиева впервые выступит на Олимпиаде.
- «Рубин» сейчас проводит сборы в Турции.
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Источник: твиттер «Рубина»