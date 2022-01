Футболист «Астон Виллы» Джейкоб Рэмзи накануне забил «Манчестер Юнайтед» в АПЛ (2:2). Это его первый гол на «Вилла Парк».

«Первый из многих», – убеждена пресс-служба «Астон Виллы».

The first of many Villa Park goals for @JacobRamsey28. pic.twitter.com/onNSuUy57I