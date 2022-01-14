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  • Терюшков: «Я за запрет легионеров в РПЛ. Нужно давать дорогу нашим молодым футболистам»

Терюшков: «Я за запрет легионеров в РПЛ. Нужно давать дорогу нашим молодым футболистам»

14 января 2022, 12:59
24

Депутат Госдумы и член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался о лимите на легионеров в РПЛ.

«Всегда говорил, что не сильно рад иностранцам, играющим в нашем чемпионате. Целью любого чемпионата является формирование национальной сборной, а новый лимит и, тем самым, увеличение количества легионеров ни к чему хорошему не приведет. Не понимаю, зачем это нужно делать.

Наоборот, нужно давать дорогу нашим молодым футболистам, которые, к сожалению, не могут в силу ряда обстоятельств и контрактных обязательств иметь достаточное игровое время. В конечном результате это негативно отражается на сборной.

Я в принципе за запрет легионеров в нашем чемпионате», – сказал Терюшков.

  • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
  • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

РПЛ может принять новый лимит: «12 легионеров в заявке и 8 на поле» или «13 в заявке + налог на иностранцев» («РБ-Спорт»)

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Химки
Комментарии (24)
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Enter2006
1642154660
Да ты же депутат ЕдРа, какое у тебя может быть мнение собственное вообще? Тебе приказали бункерному ж*о*пу лизнуть - ты и выполняешь.
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portero
1642154667
То то вы молодым дорогу даете: Жирков, Мамаев,Глушаков... юнцов набрали на воспитание... пистапол вороватый...
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вальтер79
1642156450
еще один чокнутый из госдумы
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Garrincha58
1642156614
мля не подпускайте таких "деятелей" к футболу вот с такими горе руководителями мы и в полной ж...пе
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Viper for CSKA
1642157285
"Целью любого чемпионата является формирование национальной сборной". Подобное мог выдать исключительно депутат Госдумы, то есть абсолютно некомпетентный дегенерат.
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Блямба
1642157640
В Химках тебя и видели...
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JTherry
1642159174
с какой стати "целью любого чемпионата является формирование национальной сборной..?" сборная собирается вместе несколько раз в году...) целью чемпионата является приносить какие-либо эмоции и переживания болельщикам своих команд в нем и в еврокубках... а для чего в Химки собирают всех пенсионеров и не "дают дорогу молодым"...
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derrik2000
1642160483
"Депутат Госдумы и член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков" ЭТО прочитал и сразу всё понял: ну, не может быть ума у него. НЕ МОЖЕТ - и точка. По определению "депутат".
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mihail200606
1642165113
Ещё один дебил...
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фанат джигурды
1642174632
Наоборот, нужно давать дорогу нашим молодым футболистам, которые, к сожалению, не могут в силу ряда обстоятельств и контрактных обязательств иметь достаточное игровое время. У них в контрактах прописано играть раз через трое?
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