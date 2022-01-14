Терюшков: «Я за запрет легионеров в РПЛ. Нужно давать дорогу нашим молодым футболистам»

Депутат Госдумы и член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался о лимите на легионеров в РПЛ.

«Всегда говорил, что не сильно рад иностранцам, играющим в нашем чемпионате. Целью любого чемпионата является формирование национальной сборной, а новый лимит и, тем самым, увеличение количества легионеров ни к чему хорошему не приведет. Не понимаю, зачем это нужно делать.

Наоборот, нужно давать дорогу нашим молодым футболистам, которые, к сожалению, не могут в силу ряда обстоятельств и контрактных обязательств иметь достаточное игровое время. В конечном результате это негативно отражается на сборной.

Я в принципе за запрет легионеров в нашем чемпионате», – сказал Терюшков.

Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».

Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

РПЛ может принять новый лимит: «12 легионеров в заявке и 8 на поле» или «13 в заявке + налог на иностранцев» («РБ-Спорт»)