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    Терюшков: «Я за запрет легионеров в РПЛ. Нужно давать дорогу нашим молодым футболистам»

    Депутат Госдумы и член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался о лимите на легионеров в РПЛ.

    «Всегда говорил, что не сильно рад иностранцам, играющим в нашем чемпионате. Целью любого чемпионата является формирование национальной сборной, а новый лимит и, тем самым, увеличение количества легионеров ни к чему хорошему не приведет. Не понимаю, зачем это нужно делать.

    Наоборот, нужно давать дорогу нашим молодым футболистам, которые, к сожалению, не могут в силу ряда обстоятельств и контрактных обязательств иметь достаточное игровое время. В конечном результате это негативно отражается на сборной.

    Я в принципе за запрет легионеров в нашем чемпионате», – сказал Терюшков.

    • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
    • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

    РПЛ может принять новый лимит: «12 легионеров в заявке и 8 на поле» или «13 в заявке + налог на иностранцев» («РБ-Спорт»)

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:59
    Комментарии16
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      Рейтинг: +8743

      САДЫЧОК 13 минут назад

      Этот , депутат дилетант ! Его , прямая обязанность следить за денежным оборотом Химок , там много вопросов ! Деньги из бюджета !

      0
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      Рейтинг: +10

      sergеy 26 минут назад

      Еcли дeлаете cтавки pro100bets.ru

      0
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      Рейтинг: +18445

      derrik2000 36 минут назад

      "Депутат Госдумы и член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков"

      ЭТО прочитал и сразу всё понял: ну, не может быть ума у него.
      НЕ МОЖЕТ - и точка.
      По определению "депутат".

      1
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      Рейтинг: +2342

      Enter2006 > derrik2000 35 минут назад

      У него Валуев головного мозга! )))

      1
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      Рейтинг: +12917

      Cleaner 47 минут назад

      Наши "молодые футболисты" оборзели в корень. Играть и тренироваться не хотят, а бабла халявного хотят.
      А я вот за ЗАПРЕТ ДЕПУТАТОВ. Суют свое рыло куда не надо...(

      5
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      Рейтинг: +2342

      Enter2006 > Cleaner 35 минут назад

      У меня такое же впечатление, им что заняться нечем? Народ нищий, вот куда нужно силы прикладывать! Ну жополизов никто же не отменял, мы же знаем от какой крысы пошла волна на сохранение лимита а остальные депутаты только кивают царьку в ответ. А ведь пока его не просрало высказаться, были предпосылки в отмене лимита. И да, бункерный ещё и супер звезда хоккея, еле нашёл неудаленные видео как он играет в хоккей, и чуть не обоссался от смеха.

      1
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      Рейтинг: +19895

      JTherry 58 минут назад

      с какой стати "целью любого чемпионата является формирование национальной сборной..?" сборная собирается вместе несколько раз в году...) целью чемпионата является приносить какие-либо эмоции и переживания болельщикам своих команд в нем и в еврокубках... а для чего в Химки собирают всех пенсионеров и не "дают дорогу молодым"...

      2
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      Рейтинг: +3824

      Блямба 1 час назад

      В Химках тебя и видели...

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      Рейтинг: +5921

      Viper for CSKA 1 час назад

      "Целью любого чемпионата является формирование национальной сборной". Подобное мог выдать исключительно депутат Госдумы, то есть абсолютно некомпетентный дегенерат.

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      Рейтинг: +15681

      Garrincha58 1 час назад

      мля не подпускайте таких "деятелей" к футболу вот с такими горе руководителями мы и в полной ж...пе

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      Рейтинг: +647

      вальтер79 1 час назад

      еще один чокнутый из госдумы

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      Рейтинг: +139

      КУКУШКА 1 час назад

      так у бзянита своих нет игровков и школ,а кто у них будет играть дзюба до 45 или Сергеев? газпрому это не выгодно,лучше новых малкамов будут покупать и пилить народное бабло))))

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      Рейтинг: +37

      Borzini > КУКУШКА 48 минут назад

      Питарок, один из воспитанников Зенита, до сих пор лучший футболист 21 века из наших всех. О чём ты кукарекаешь чепуха? Где воспитанники из сриптака в сборной? Да они там и н а х не нужны, такой мусор даже на лавке не нужен. А у нас Круговой через сезон в сборной будет основным, и тогда ты сплюнешь наконец

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