«Барселона» может продать Френки де Йонга ради трансфера Холанда

«Барселона» всерьез рассматривает вариант с продажей полузащитника Френки де Йонга ближайшим летом.

Тренерский штаб каталонцев не очень доволен игрой 24-летнего футболиста, зато его трансфер должен принести клубу крупную сумму.

Это позволило бы «Барсе» побороться за нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.