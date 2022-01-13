«Барселона» может продать Френки де Йонга ради трансфера Холанда

«Барселона» всерьез рассматривает вариант с продажей полузащитника Френки де Йонга ближайшим летом.
Тренерский штаб каталонцев не очень доволен игрой 24-летнего футболиста, зато его трансфер должен принести клубу крупную сумму.
Это позволило бы «Барсе» побороться за нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.
- В текущем сезоне де Йонг забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 24 матчах.
- Его контракт с «Барсой» рассчитан до 2026 года.
- Рыночная стоимость голландца – 70 миллионов евро.
Источник: Marca