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    «Барселона» может продать Френки де Йонга ради трансфера Холанда

    «Барселона» всерьез рассматривает вариант с продажей полузащитника Френки де Йонга ближайшим летом.

    Тренерский штаб каталонцев не очень доволен игрой 24-летнего футболиста, зато его трансфер должен принести клубу крупную сумму.

    Это позволило бы «Барсе» побороться за нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

    • В текущем сезоне де Йонг забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 24 матчах.
    • Его контракт с «Барсой» рассчитан до 2026 года.
    • Рыночная стоимость голландца – 70 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Marca

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    Сегодня, 20:46
    Комментарии7
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      Рейтинг: +101

      Дубина 33 минуты назад

      А разве он собрался переходить в разваленную Барсу?
      В ряд ли.

      0
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      Рейтинг: +1101

      СуперПАВ9 40 минут назад

      Не хватит продажи деенгпэа ***** и нави

      1
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      Рейтинг: +106

      Lipatoff 40 минут назад

      Молодёжь интереснее, в топку его))

      0
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      Рейтинг: +1101

      СуперПАВ9 > Lipatoff 39 минут назад

      В лтпку всю барсу середняк

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      Рейтинг: +106

      Lipatoff > СуперПАВ9 30 минут назад

      Тебя продадим на органы, а деньги отправим Барсе, все равно ты дурачок

      1
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      Рейтинг: +1101

      СуперПАВ9 > Lipatoff 11 минут назад

      Дурачек это ты причем полный и наивный барса говно

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      Рейтинг: +11367

      DeStar 43 минуты назад

      Да, тоже что-то он в барсе не заиграл. Хотя мне из того аякса больше нравился зиеш, а не де лигт и не де йонг, которые и не заиграли нормально. Удивюсь если за него 70 лямов кто-то отдаст. До пандемии да, а ныне это игрок который классно играл в слабом чемпионате, а в барсе ни о чем вообще. брать его в серьёзную команду - кот в мешке за 70 лямов. Ну и учитывая бюджет барсы этих денег хватит на агентские и и подъёмные, а не на трансфер. Да и хрен заявят потом как тореса

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