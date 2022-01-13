Гендиректор «Динамо»: «В ходе переговоров со Смоловым финансовый вопрос не был основным»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о переходе в команду нападающего Федора Смолова.
«С переходом Федора Смолова мы решаем одну из важных задач комплектования – это игрок, который сразу может усилить конкуренцию в линии нападения.
При этом сам Федор проявил желание продолжить карьеру именно в «Динамо». Он мотивирован бороться за место в составе клуба и сборной.
В ходе переговоров финансовый вопрос не был основным, и мы быстро всe согласовали. Рады возвращению Фeдора и желаем ему успехов с «Динамо»!» – сказал Пивоваров.
- «Динамо» подписало контракт со Смоловым до 2024 года.
- Форвард взял себе 40-й игровой номер. Под ним он начинал карьеру в «Динамо».
- Смолов принадлежал «Динамо» с 2007 по 2015 год. Он забил 3 гола за клуб в РПЛ.
Источник: сайт «Динамо»