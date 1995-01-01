Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    2 Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    3 Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?

    Гендиректор «Динамо»: «В ходе переговоров со Смоловым финансовый вопрос не был основным»

    Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о переходе в команду нападающего Федора Смолова.

    «С переходом Федора Смолова мы решаем одну из важных задач комплектования – это игрок, который сразу может усилить конкуренцию в линии нападения.

    При этом сам Федор проявил желание продолжить карьеру именно в «Динамо». Он мотивирован бороться за место в составе клуба и сборной.

    В ходе переговоров финансовый вопрос не был основным, и мы быстро всe согласовали. Рады возвращению Фeдора и желаем ему успехов с «Динамо»!» – сказал Пивоваров.

    • «Динамо» подписало контракт со Смоловым до 2024 года.
    • Форвард взял себе 40-й игровой номер. Под ним он начинал карьеру в «Динамо».
    • Смолов принадлежал «Динамо» с 2007 по 2015 год. Он забил 3 гола за клуб в РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: сайт «Динамо»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:17
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +26

      Borzini 1 час назад

      Конечно, у внучки Ельцина денег куча, зачем ему за финансы думать)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +56447

      portero 1 час назад

      Неужели Фёдор выдержит долго работать в максимальном режиме, отвык ведь уже...

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    92912
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68471
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru