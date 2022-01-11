Азмун – запасной вариант для «Ньюкасла». Клуб не предлагал за него 6 миллионов (Sport24)

«Ньюкасл» не предлагал «Зениту» 6 миллионов евро за нападающего Сердара Азмуна, сообщили Sport24 источники, близкие к игроку и знакомые с ситуацией.

«Это слишком большая сумма за игрока, у которого летом истекает контракт. Азмун есть в трансферных списках «Ньюкасла», но его рассматривают только в качестве запасного варианта», – сообщили неназванные источники.

Контракт иранца с «Зенитом» истекает летом.

В текущем сезоне Азмун забил 10 голов и сделал 4 ассиста в 21 матче.

Рыночная стоимость игрока – 25 миллионов евро.

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