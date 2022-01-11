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    Азмун – запасной вариант для «Ньюкасла». Клуб не предлагал за него 6 миллионов (Sport24)

    «Ньюкасл» не предлагал «Зениту» 6 миллионов евро за нападающего Сердара Азмуна, сообщили Sport24 источники, близкие к игроку и знакомые с ситуацией.

    «Это слишком большая сумма за игрока, у которого летом истекает контракт. Азмун есть в трансферных списках «Ньюкасла», но его рассматривают только в качестве запасного варианта», – сообщили неназванные источники.

    • Контракт иранца с «Зенитом» истекает летом.
    • В текущем сезоне Азмун забил 10 голов и сделал 4 ассиста в 21 матче.
    • Рыночная стоимость игрока – 25 миллионов евро.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 11:17
    Комментарии3
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      Рейтинг: +57

      Болотные 24 минуты назад

      Азмун всё никак не может сбежать из петушиного клуба...

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      Рейтинг: +56303

      portero 42 минуты назад

      Деньги пришли в Ньюкасл, но пока прочно сидят в зоне вылета... удастся ли им выползти или аремя может не хватить. Зачем туда Азмуну идти, сложно ему там будет....

      1
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      Рейтинг: +2076

      petrucho-spb > portero 15 минут назад

      Там пол состава менять надо. И дело даже не в игроках. атмосфера в команде, видимо , нарушена.

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