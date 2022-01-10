Зайнутдинов сегодня прилетит в Россию. Он не мог вылететь из Казахстана из-за массовых беспорядков

Евгений Новиков, агент полузащитника ЦСКА Бактиера Зайнутдинова, сообщил, что сегодня игрок прилетит в Россию из Казахстана, где проходили протесты и массовые беспорядки.
«У Бактиера все нормально. Он уже сегодня прилетит в Россию, так что успеет прибыть в расположение клуба», – сказал Новиков.
- 5 января на всей территории Казахстана введено чрезвычайное положение.
- Протесты были вызваны двукратным повышением цен на газ.
- Позже протесты переросли в массовые беспорядки.
Источник: «Спорт-Экспресс»