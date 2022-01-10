«Манчестер Сити» сыграет с «Фулхэмом» и другие результаты жеребьевки 1/16 финала Кубка Англии

Состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Англии.
«Кристал Пэлас» – «Хартлпул»
«Борнмут» – «Борэм Вуд»
«Хаддерсфилд» – «Барнсли»
«Питерборо» – «Куинз Парк Рейнджерс»
«Кембридж» – «Лутон»
«Саутгемптон» – «Ковентри»
«Челси» – «Плимут»
«Эвертон» – «Брентфорд»
«Киддерминстер» – «Вест Хэм»
«Манчестер Юнайтед» / «Астон Вилла» – «Мидлсбро»
«Тоттенхэм» – «Брайтон»
«Ливерпуль» – «Кардифф»
«Сток Сити» – «Уиган»
«Ноттингем Форест» – «Лестер»
«Манчестер Сити» – «Фулхэм»
«Вулверхэмптон» – «Норвич»
Источник: твиттер Кубка Англии