Смородская: «Не верю в успех Миранчука в «Аталанте»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировал на две голевые передачи полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в матче с «Удинезе» (6:2). Россиянин сделал два ассиста, выйдя на замену на 73-й минуте встречи.

«Две голевые передачи – хороший результат, но я совершенно не верю в его успех в «Аталанте». У него не складывается игра в этой команде. Он не может проявлять свои лучшие качества, ему не дают достаточно игрового времени.

«Аталанта» – не его команда, ему нужно срочно уходить. Леша прекрасный футболист, ему есть куда расти. Я уверена, что даже эти две голевые передачи никак не помогут Миранчуку. Он провел в Бергамо уже достаточно времени, а стабильного результата нет. Наверное, нужно поменять чемпионат, тогда дела пойдут в гору», – сказала Смородская.