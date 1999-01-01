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    «Наполи» рассматривает кандидатуру Дивеева («Матч ТВ»)

    Защитник ЦСКА Игорь Дивеев привлек внимание «Наполи».

    «Команда действительно ищет игрока для ротации состава – это центральный защитник: правша, с опытом участия в международных соревнованиях.

    На эту позицию рассматриваются различные футболисты, в том числе – из чемпионата России», – сообщил источник «Матч ТВ».

    • В текущем сезоне Дивеев провел за ЦСКА 16 матчей и забил 1 гол.
    • Контракт 22-летнего футболиста с московским клубом рассчитан до 2024 года.
    • Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 14:33
    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +1431

      vmonomah17 7 минут назад

      Если кони чалова за 20 не отдали, то и за дивеева не меньше 30 будут требовать

      0
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    • ...
      Рейтинг: +23867

      vladimir-7 31 минуту назад

      Дивееву даже думать о каком-то переходе в другой клуб пока не стоит и
      нечего обращать свое внимание на такие сообщения об интересе других
      клубов.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +98

      FCSpartakM 37 минут назад

      ага , кулибали на скамью посадит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22263

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Маловероятно.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6965

      серега кашин 2 часа назад

      чушь и еще раз чушь

      2
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