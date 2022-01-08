«Наполи» рассматривает кандидатуру Дивеева («Матч ТВ»)

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев привлек внимание «Наполи».

«Команда действительно ищет игрока для ротации состава – это центральный защитник: правша, с опытом участия в международных соревнованиях.

На эту позицию рассматриваются различные футболисты, в том числе – из чемпионата России», – сообщил источник «Матч ТВ».