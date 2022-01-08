«Наполи» рассматривает кандидатуру Дивеева («Матч ТВ»)

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев привлек внимание «Наполи».
«Команда действительно ищет игрока для ротации состава – это центральный защитник: правша, с опытом участия в международных соревнованиях.
На эту позицию рассматриваются различные футболисты, в том числе – из чемпионата России», – сообщил источник «Матч ТВ».
- В текущем сезоне Дивеев провел за ЦСКА 16 матчей и забил 1 гол.
- Контракт 22-летнего футболиста с московским клубом рассчитан до 2024 года.
- Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.
Источник: «Матч ТВ»