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    Конте не исключил возвращение Эриксена в «Тоттенхэм»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте порассуждал о возможном подписании полузащитника Кристиана Эриксена.

    «Рад видеть, что Кристиан готовится снова выйти на поле. Это отличные новости. Думаю, для него дверь в нашей команде всегда открыта», – сказал Конте.

    • «Интер» расторг контракт с Эриксеном в середине декабря.
    • Прошлым летом футболист пережил остановку сердца во время матча Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии (0:1).
    • Хавбеку сделали операцию, установив кардиовертер-дефибриллятор. С этим устройством ему запретили играть в Серии А.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Evening Standard

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    Сегодня, 12:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +22258

      DOCTOR PENALTY 18 минут назад

      Вряд ли стоит Эриксену делать это.

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