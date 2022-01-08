Конте не исключил возвращение Эриксена в «Тоттенхэм»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте порассуждал о возможном подписании полузащитника Кристиана Эриксена.

«Рад видеть, что Кристиан готовится снова выйти на поле. Это отличные новости. Думаю, для него дверь в нашей команде всегда открыта», – сказал Конте.