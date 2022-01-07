«Астон Вилла» сможет выкупить Коутиньо у «Барселоны» за 40 миллионов (Sport.es)

Стали известны новые подробности перехода полузащитника Филиппе Коутиньо из «Барселоны» в «Астон Виллу».

Как сообщалось ранее, клуб АПЛ арендовал игрока до конца сезона с опцией необязательного выкупа.

По информации Sport.es, выкупить бразильца «Вилла» сможет за 40 миллионов евро.

Коутиньо забил 2 гола в 16 матчах этого сезона.

Его контракт с «Барсой» истекает в июне 2023 года.

Рыночная стоимость игрока – 18 миллионов евро.

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