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    «Астон Вилла» сможет выкупить Коутиньо у «Барселоны» за 40 миллионов (Sport.es)

    Стали известны новые подробности перехода полузащитника Филиппе Коутиньо из «Барселоны» в «Астон Виллу».

    Как сообщалось ранее, клуб АПЛ арендовал игрока до конца сезона с опцией необязательного выкупа.

    По информации Sport.es, выкупить бразильца «Вилла» сможет за 40 миллионов евро.

    • Коутиньо забил 2 гола в 16 матчах этого сезона.
    • Его контракт с «Барсой» истекает в июне 2023 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 18 миллионов евро.

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    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 15:41
    Комментарии1
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      Рейтинг: +656

      jek718875 1 час назад

      Ну что вы пишете х***ю, он не кому не нужен за 40 рублей

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