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  • «Астон Вилла» сможет выкупить Коутиньо у «Барселоны» за 40 миллионов (Sport.es)

«Астон Вилла» сможет выкупить Коутиньо у «Барселоны» за 40 миллионов (Sport.es)

7 января 2022, 15:41
2

Стали известны новые подробности перехода полузащитника Филиппе Коутиньо из «Барселоны» в «Астон Виллу».

Как сообщалось ранее, клуб АПЛ арендовал игрока до конца сезона с опцией необязательного выкупа.

По информации Sport.es, выкупить бразильца «Вилла» сможет за 40 миллионов евро.

  • Коутиньо забил 2 гола в 16 матчах этого сезона.
  • Его контракт с «Барсой» истекает в июне 2023 года.
  • Рыночная стоимость игрока – 18 миллионов евро.

«Астон Вилла» будет платить 65% зарплаты Коутиньо (Фабрицио Романо)

Источник: Sport.es
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Астон Вилла Барселона Коутиньо Филиппе
Комментарии (2)
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jek718875
1641560214
Ну что вы пишете х***ю, он не кому не нужен за 40 рублей
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Lipatoff
1641571930
Конечно купят
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