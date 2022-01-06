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    Агент Зайнутдинова не может связаться с игроком. В Казахстане проходят массовые протесты

    Евгений Новиков, агент полузащитника ЦСКА Бактиера Зайнутдинова, сообщил, что не может связаться с казахстанским футболистом.

    «Не могу связаться с Бактиером два дня! Говорили последний раз во вторник вечером», – сказал Новиков

    Предположительно, игрок находится в Казахстане, где в последние дни проходят массовые протесты. На их фоне в стране наблюдаются проблемы с интернетом и телефонной связью.

    • На всей территории Казахстана введено чрезвычайное положение.
    • Протесты были вызваны двукратным повышением цен на газ.
    • 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку.

    Почему в Казахстане массовые протесты и что там сейчас происходит: отставка правительства, погромы, отключение интернета, захват зданий

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.01.2022 15:46
    Комментарии9
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      Рейтинг: +657

      Vitaga 7 часов назад

      интернета нет. все деньги на карте. продают продукты только за наличку. дома дети. что делать?

      0
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      Рейтинг: +1768

      serglider 22 часа назад

      На кой ему этот футбол, если там оружейные склады уже грабят? С калашом на перевес и зарабатывать проще и денег дают побольше)))

      0
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      Рейтинг: +802

      mama1991 6 января, 18:35

      пришили его, в колодце он.

      0
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      Рейтинг: +784

      OOOVVV. 6 января, 18:10

      Как говорит пословица :
      Утро вечера мудренее.
      Сечас связь плохая, подождём, наладится и Бахтиер появится))

      1
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      Рейтинг: +19754

      JTherry 6 января, 17:45

      минус один ПЗ в конюшне...

      0
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      Рейтинг: +6942

      серега кашин 6 января, 16:50

      он заводила среди митингующих и иму даром этот агентишка не нужен сейчас

      1
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      Рейтинг: +5320

      Semenycch 6 января, 15:54

      Может ему не до агента? Может быть он магазины грабит и автомобили поджигает?

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      Рейтинг: +224

      3meeeD > Semenycch 6 января, 16:54

      *****.... а у меня телефон полетел...эх,в Казахстан бы на денечек

      1
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      Рейтинг: +10810

      BRO_football > Semenycch 6 января, 19:14

      А что поделать? Нужда заставила. В ЦСКА платят копейки и приходится в свободное время магазины грабить.

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