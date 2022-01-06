Агент Зайнутдинова не может связаться с игроком. В Казахстане проходят массовые протесты

Евгений Новиков, агент полузащитника ЦСКА Бактиера Зайнутдинова, сообщил, что не может связаться с казахстанским футболистом.
«Не могу связаться с Бактиером два дня! Говорили последний раз во вторник вечером», – сказал Новиков
Предположительно, игрок находится в Казахстане, где в последние дни проходят массовые протесты. На их фоне в стране наблюдаются проблемы с интернетом и телефонной связью.
- На всей территории Казахстана введено чрезвычайное положение.
- Протесты были вызваны двукратным повышением цен на газ.
- 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку.
Почему в Казахстане массовые протесты и что там сейчас происходит: отставка правительства, погромы, отключение интернета, захват зданий
Источник: «Спорт-Экспресс»