Агент Зайнутдинова не может связаться с игроком. В Казахстане проходят массовые протесты

Евгений Новиков, агент полузащитника ЦСКА Бактиера Зайнутдинова, сообщил, что не может связаться с казахстанским футболистом.

«Не могу связаться с Бактиером два дня! Говорили последний раз во вторник вечером», – сказал Новиков

Предположительно, игрок находится в Казахстане, где в последние дни проходят массовые протесты. На их фоне в стране наблюдаются проблемы с интернетом и телефонной связью.

На всей территории Казахстана введено чрезвычайное положение.

Протесты были вызваны двукратным повышением цен на газ.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку.

Почему в Казахстане массовые протесты и что там сейчас происходит: отставка правительства, погромы, отключение интернета, захват зданий