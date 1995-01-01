Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: насколько круто вы читаете по губам?
    Тест: насколько круто вы читаете по губам?
    2 Тест: угадай футболиста по любимому животному
    Тест: угадай футболиста по любимому животному
    3 Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?

    Черданцев – об увольнении Гончаренко: «Галицкий стал напоминать Федуна»

    Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев прокомментировал увольнение Виктора Гончаренко с поста главного тренера «Краснодара».

    «Мне кажется, некрасиво делать такие новогодние подарки. Тем более сообщать об этом между Рождеством и Новым годом. Тогда логичнее было прощаться сразу после «Нижнего Новгорода», чтобы человек имел побольше времени на поиски работы.

    Прочитал у коллеги Журавеля, что объявили сейчас, потому что за это время нашли и договорились с другим тренером. То есть если бы не договорились, то Гончаренко остался бы? А договорились – до свидания? Без «спасибо» и всего прочего к тому же.

    Если это так, то это совсем некрасивая история. Как бы то ни было, по импульсивности принятия решений Сергей Галицкий стал очень напоминать Леонида Федуна, хотя мне казалось, что это совсем разные люди», – сказал Черданцев.

    • Гончаренко тренировал «Краснодар» с апреля 2021-го.
    • Сейчас команда идет в РПЛ 5-й.
    • Сообщалось, что клуб могут возглавить Николич, Мусаев, Кононов, Стукалов и Калешин.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:34
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +786

      А-мне-пох-Я-Был-Пьян 46 минут назад

      Галицкий стал напоминать Федуна, а Краснодар напоминать Спартак. Всё ниже и ниже. Гыгыгы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +48380

      MaxRnD 1 час назад

      Жора опять из-за умственной близорукости #ер с пальцем попутал

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6527

      nik55 1 час назад

      тупой чердак

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3595

      Блямба 1 час назад

      Кто-то тоже начал напоминать Губера.)
      Только орёт потише,но такую-же хрень.

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4736

      TOMSON 2 часа назад

      Это бизнес. Гончаренко не за 1000р работал. Так с чего вдруг Галицкий должен думать красиво это или нет?

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    92632
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68409
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru