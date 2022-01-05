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  • Черданцев – об увольнении Гончаренко: «Галицкий стал напоминать Федуна»

Черданцев – об увольнении Гончаренко: «Галицкий стал напоминать Федуна»

5 января 2022, 17:34
14

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев прокомментировал увольнение Виктора Гончаренко с поста главного тренера «Краснодара».

«Мне кажется, некрасиво делать такие новогодние подарки. Тем более сообщать об этом между Рождеством и Новым годом. Тогда логичнее было прощаться сразу после «Нижнего Новгорода», чтобы человек имел побольше времени на поиски работы.

Прочитал у коллеги Журавеля, что объявили сейчас, потому что за это время нашли и договорились с другим тренером. То есть если бы не договорились, то Гончаренко остался бы? А договорились – до свидания? Без «спасибо» и всего прочего к тому же.

Если это так, то это совсем некрасивая история. Как бы то ни было, по импульсивности принятия решений Сергей Галицкий стал очень напоминать Леонида Федуна, хотя мне казалось, что это совсем разные люди», – сказал Черданцев.

  • Гончаренко тренировал «Краснодар» с апреля 2021-го.
  • Сейчас команда идет в РПЛ 5-й.
  • Сообщалось, что клуб могут возглавить Николич, Мусаев, Кононов, Стукалов и Калешин.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар Гончаренко Виктор
Комментарии (14)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Блямба
1641394941
Кто-то тоже начал напоминать Губера.) Только орёт потише,но такую-же хрень.
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nik55
1641396668
тупой чердак
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MaxRnD
1641396813
Жора опять из-за умственной близорукости #ер с пальцем попутал
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моэм
1641401944
А что на свете ещё есть люди , которые могут верить тому что несёт Черданцев , он же канделаки ?
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portero
1641406419
чел хрен на него забил, а ему спасибо и извинения принести......
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владимир миронов
1641406615
Мели емеля,тебе за это бабки платят,спец хренов.
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DOCTOR PENALTY
1641407665
Типичное мышление категориями поганой тусовки Канделаки.
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Hektor 84
1641413090
Чердак стал напоминать идиота и истеричку)))
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Krasnodar 123
1641413727
А ты был КОЗЛОМ им и остался !!!! Чмо ты болотное!!!
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ivany4
1641418794
Раз все "партнеры" разбежались. приходится самому "говно заваривать" и жрать в одну харю. Иначе совсем забудут бедолагу. Вот такие "знатоки" и губят футбол. кто-то словом. кто-то делом.
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