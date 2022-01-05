Черданцев – об увольнении Гончаренко: «Галицкий стал напоминать Федуна»

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев прокомментировал увольнение Виктора Гончаренко с поста главного тренера «Краснодара».

«Мне кажется, некрасиво делать такие новогодние подарки. Тем более сообщать об этом между Рождеством и Новым годом. Тогда логичнее было прощаться сразу после «Нижнего Новгорода», чтобы человек имел побольше времени на поиски работы.

Прочитал у коллеги Журавеля, что объявили сейчас, потому что за это время нашли и договорились с другим тренером. То есть если бы не договорились, то Гончаренко остался бы? А договорились – до свидания? Без «спасибо» и всего прочего к тому же.

Если это так, то это совсем некрасивая история. Как бы то ни было, по импульсивности принятия решений Сергей Галицкий стал очень напоминать Леонида Федуна, хотя мне казалось, что это совсем разные люди», – сказал Черданцев.