Геркус: «Отставка Гончаренко из «Краснодара» показывает, что замена утверждена»

«Краснодар» определился с новым главным тренером. Такое мнение выразил бывший президент «Локомотива» Илья Геркус.
«Виктора Гончаренко уволили после Нового года, хорошенько поразмыслив, незадолго до сборов.
О чем это говорит? О том, что замена подобрана и утверждена. Есть слух о Марко Николиче, очень любопытный. Но я бы не исключал и других вариантов», – написал Геркус.
- Гончаренко тренировал краснодарцев с апреля.
- Сейчас команда идет в РПЛ 5-й.
- В 1-м официальном матче года «Краснодар» 27 февраля примет «Локомотив».
Источник: телеграм-канал Ильи Геркуса