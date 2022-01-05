Геркус: «Отставка Гончаренко из «Краснодара» показывает, что замена утверждена»

«Краснодар» определился с новым главным тренером. Такое мнение выразил бывший президент «Локомотива» Илья Геркус.

«Виктора Гончаренко уволили после Нового года, хорошенько поразмыслив, незадолго до сборов.

О чем это говорит? О том, что замена подобрана и утверждена. Есть слух о Марко Николиче, очень любопытный. Но я бы не исключал и других вариантов», – написал Геркус.