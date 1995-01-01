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    Геркус: «Отставка Гончаренко из «Краснодара» показывает, что замена утверждена»

    «Краснодар» определился с новым главным тренером. Такое мнение выразил бывший президент «Локомотива» Илья Геркус.

    «Виктора Гончаренко уволили после Нового года, хорошенько поразмыслив, незадолго до сборов.

    О чем это говорит? О том, что замена подобрана и утверждена. Есть слух о Марко Николиче, очень любопытный. Но я бы не исключал и других вариантов», – написал Геркус.

    • Гончаренко тренировал краснодарцев с апреля.
    • Сейчас команда идет в РПЛ 5-й.
    • В 1-м официальном матче года «Краснодар» 27 февраля примет «Локомотив».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Ильи Геркуса

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    Сегодня, 11:57
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3631

      PAREVG. 1 час назад

      Согласен.
      Думаю в течении суток, максимум двух, мы узнаем имя нового главного тренера Краснодара.

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